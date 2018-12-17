上任第一槍 先降地價稅

2018年12月17日 01:13 中國時報 邱立雅／竹縣報導

地價稅、垃圾、飲用水、社福等問題與民眾生活息息相關，但也爭議不斷，楊文科針對上述問題提出解方，上任後他將進行地價稅複查、透過循環經濟緩解垃圾問題、加強稽查水源上游廠商，及延續免費營養午餐、調升老人年金、提高新生兒補助等等。

楊文科說上任後第一件事情就是要調降地價稅，要為提出複查申請民眾重新召開地價評議委員進行複查，而他也表示在此之前就會召集相關部門人員研議此事。

縣內環保議題也在過去1年，引發多次抗爭。因新竹縣未有焚化爐，想焚燒垃圾都受制於人，目前縣政府採循環經濟模式暫緩垃圾問題，楊文科指出，面對垃圾問題絕不坐以待斃，會跟環保局討論了解目前循環經濟進度，另外由於焚化爐技術進步，他會通盤了解，務求燒完每天產生的210噸垃圾。

飲用水部分，楊文科指出，以頭前溪來講，水質沒問題，但民眾有喝好水需求，又不可能將廠商全數遷移，未來會加強稽查，若廠商達到足夠的數量要建制專管排放。

選前楊文科承諾持續營養午餐、調升老人年金、提高新生兒補助，讓新竹縣社福支出從23億增加到33億，該怎麼調整是課題，楊文科指出，未來要開源節流，部分社會福利不做一次性發放，但絕對會讓人民有感。

楊文科坦言，當選後，不少人批評他「背後有邱鏡淳的影子」，但他自認不會有包袱，一定要做到起碼90％政策是正確，務求盡善盡美，讓鄉親知道他是個肯做事的人。而所謂的包袱常來自於跟民眾的期待有落差，可能執政者衡量財政後，做出不得已的手段，對某些族群來說不友善，但另一個族群卻認為有魄力，其中一得一失，需要運用很多的工作決定政策走向。

(中國時報)