青年事務中心 留在地人才

友善列印
中國時報
／竹縣報導

竹科是台灣發展的經濟命脈，參與新竹科學園區創建的楊文科有感而發說，竹科38年來未擴大，加上五缺問題政府未能有效解決，未來將會以再創下個30年竹科榮景前提，提升台灣產業競爭力。

楊文科出身科學園區，在競選期間打出口號「再創下個30年榮景」，他說，上任後將積極解決五缺問題，科學園區帶給新竹繁榮，希望能繼續保持。未來將成立青年事務中心，輔導在地人才就近就業。

楊文科表示，竹科3期38年來並未擴大，五缺嚴重，廠商缺水、缺電、缺地也缺人才，竹科規模未能繼續成長，他在縣府擔任祕書長、副縣長期間，就有竹科廠商找上他，期望能取得土地。

楊文科說，全台消費、村里所得中位數，新竹地區都名列前茅：「這是我們的成果，但要繼續保持。」為了未來30年的榮景，也必須提出對策及基礎建設，包含園區土地成長、就業人口數提升等，其中含竹科3期及璞玉計畫，也尚待解決、發展。

由於中美貿易關稅競爭，楊文科說，台灣為排名第二的重災區，有優勢卻也有劣勢，半導體技術台灣較為先進，勢必要保持優勢，協助廠商打造良好的投資環境。除此之外，楊文科也計畫打造AI智慧園區，號召天下好手一展長才。

至於人才部分，楊文科指出，未來將成立青年事務中心，幫助年輕人回流，他並以中科經驗為例，要到各鄉鎮招商，年輕人成就事業後，推動未婚聯誼活動，讓園區的年輕人走出來，同時提高新生兒補助，第一胎補助1萬、第二胎補助2萬，第三胎更調高到5萬，提升生育率。

(中國時報)

上任第一槍 先降地價稅 花蓮漁民捕獲2米長地震魚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。