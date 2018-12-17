花蓮漁民捕獲2米長地震魚

漁民在七星潭海域捕獲一條長度超過2公尺、重達20公斤的地震魚。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

地牛翻身！花蓮外海16日清晨5時21分發生規模5.6有感地震，為近一周以來規模最大地震，震後事隔不到5小時，有漁民在七星潭海域捕獲一條長度超過2公尺、重達20公斤的地震魚，吸引好奇民眾圍觀也令人嘖嘖稱奇。

地牛頻翻身 民眾難好眠

花蓮近來地震不斷，昨日清晨東部海域再度發生芮氏規模5.6的有感地震，震央距離花蓮僅40公里、深度30.3公里的海裡，幾乎全台有感，最大震度為壽豐鄉鹽寮4級，不少人在睡夢中被嚇醒，讓年初歷經強震的花蓮人憂心，「會不會再發生大地震？」

台灣東部自9日發生規模5.1地震後，餘震不斷，短短一周內發生6起有感強震，皆為深度12公里至30公里不等的淺層地震，其中規模4與規模5以上各有2次，又以秀林鄉銅門村震度6級最大，地牛頻頻翻身，昨傳出漁民捕獲罕見的地震魚。

捕獲這尾地震魚的藍姓漁民說，地震發生時，人在海上都有感覺到地殼震動「轟轟轟」的地鳴聲，約在上午10時多行經七星潭海域捕捉到地震魚，讓他又驚又喜，因為地震魚為深海魚，主要在深海活動，平時相當罕見，推測大魚應該是被震上來的。

七星潭海域 赫見深海魚

地震魚又稱為「皇帶魚」，生長在深海因而有「龍宮使者」之稱。漁民指出，皇帶魚在漁獲市場上仍十分罕見，餐廳多採清蒸即可食用，吃起來口感軟Ｑ，富含膠質，市價每公斤約200元，這條罕見的地震魚，上岸後當場就被餐廳訂走，成為盤中佳餚。

近來地震頻繁，花蓮有民眾發現，壽豐鄉賀田山上空軍雷達分隊邊坡山壁出現百米深坍方，也勾起不少人對年初花蓮強震的恐怖回憶，昨天中午大陸四川傳出發生規模5.7地震，讓經歷強震陰影的花蓮人也默默為大陸人民祈禱。

(中國時報)

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