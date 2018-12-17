年幼遭燙傷 水男孩從警助人

柯仁凱（左）獲陽光基金會高中組升學獎學金，父母以他為榮。（呂筱蟬攝）

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中國時報
／桃園報導

陽光基金會為鼓勵顏損及燒燙傷學子克服逆境、努力向學，設立陽光獎助學金至今超過30年，16日在中原大學頒獎給桃竹地區得獎人。典禮以「為自己出征」為主題，透過闖關遊戲，讓學子們發掘自己在面對挑戰時的優勢。

教練鼓勵 打開心房

高中組升學獎學金得主柯仁凱，9個月大時因打翻熱水瓶，全身60％燙傷，住院時數次病危，最終戰勝死神。為避免傷疤拉扯變成彎腰駝背的鐘樓怪人，原本跟著輪椅網球好手爸爸柯聰賢學打網球，又因為容易流汗造成傷疤搔癢難耐，改練游泳。

他說，小學時都穿連身泳衣，當上選手後，怕連身泳裝阻力會影響成績，不敢在其他人面前脫掉上衣，因害怕被看到傷疤，一度想放棄，後來教練和其他人解釋受傷經過，要同學不准嘲笑，才逐漸打開心房。柯仁凱勤練游泳，曾在全運會一舉奪3金，家中的獎牌多達30面。

勤練游泳 全運奪金

身為獨子，柯仁凱不想為了參賽再向家裡伸手，從小就立志當警察的他，也如願考上警專，要當熱心助人的警察，入學第一次領到零用金，就買了排汗衣送給長年坐輪椅的爸爸，表達對父親心中的感謝。

大專組優秀獎學金得主吳芳穎有唇顎裂，小時候常被取笑是豬八戒、牛頭馬面，因沒自信，終日頂著僵硬的臉，直到上了高中，遇到一群正能量的同學，才讓她卸下武裝，試著參與話題，或說冷笑話吸引大家注意。她說，雖然小時候常被笑醜，但後來學會喜歡自己的長相，未來想當建築師賺大錢，再捐助其他有需要的人。

(中國時報)

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