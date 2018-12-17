吃辦桌開運動會 田間玩很大

2018年12月17日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市觀光旅遊局與無米樂稻米促進會合辦的「田間玩很大」活動邁入第3屆，招牌田間米食料理辦桌吸引民眾踴躍報名，席開90桌。（莊曜聰攝）

推廣稻米文化兼體驗田間風光的鄉村旅遊，台南市無米樂稻米促進會與台南市觀旅局合辦「田間玩很大」，今年邁入第3屆，別出心裁的農鄉體驗活動16日在後壁登場，吸引超過500多位民眾參加，從社區體驗古早味手工藝DIY、稻田品嘗田園野宴，到田間遊樂園及運動會等農村才玩得到的精采活動，相當特別。

串聯後壁特色景點遊程

台南市無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，每年11月稻田收割後就處於閒置，為了提高稻田使用附加價值，特別利用稻田休耕期規畫系列活動，帶遊客深入了解後壁米鄉之美，推廣稻米文化。

串聯後壁特色景點的遊程是一大特色，來自全台各地遊客分別從後壁、新營火車站及嘉義高鐵站出發，搭乘遊覽車走訪後壁各社區，每個社區都有特色產業DIY體驗，試做榻榻米、藍染等，中午則精心安排一場傳統與創新結合的米食饗宴，結合後壁好米、新市毛豆、將軍蘆筍香鬆、紅蘿蔔、古早蛋等在地食材米壽司等，搭配農村景致，別具風味。

民眾超嗨相約明年再來

吃飽喝足，接下來登場的就是田間體驗活動，稻田運動會有健步如飛、百步穿楊、志在四方、拖泥帶水等田間競賽，也有玩沙區、木馬及拍照區，各項闖關遊戲與遊客互動、親子同樂，小朋友們玩得不亦樂乎，大家更相約明年再來。

(中國時報)