醫師繁殖金龍魚 慨捐助弱勢

2018年12月17日 01:13 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東醫師陳東佑花了3年時間及上百萬元，成功繁殖出嬌貴的「過背金龍魚」，為了幫助台東弱勢孩童，並與大家分享他的金龍寶寶，決定提供20尾做公益，只要捐2萬元助學金給台東家扶中心，便可索取1尾，預計幫助家扶募款40萬元。

提供20尾做公益

過背金龍是龍迷的夢幻魚種， 台東在地皮膚科醫師陳東佑花了3年時間、斥資上百萬元，順利在水族箱繁殖嬌貴的過背金龍魚，每尾「小龍」都是完全口孵後自然吐出，與原產地人工孵化完全不同；最令他感動的是，當魚卵被母魚產下後，公魚就立即含在口中足足禁食2個月，讓人感受到「父親真偉大」。

陳東佑指出，有印尼養龍專家認為， 口孵時間愈長，子代會得到更好的繁殖力及免疫力，而因場地受限，他的小龍都採混養，雖然難免會有打鬥、破鰭、掉鱗等等缺點，但經過一段時間即可恢復，而且更具競爭力，也有助於日後配對。

預計助募款40萬

陳東佑表示，繁殖過程中除了金錢及時間以外，還必須要捨得，由於龍魚難判斷公母，如果誤將2尾公魚放在同1缸，或是公母魚不來電，都要能忍受這麼嬌貴的魚互相殘殺，「心臟要夠大顆才行」。

陳東佑說，有不少龍迷想來參觀他繁殖的金龍，但是診所內不方便，基於分享及幫助弱勢孩童，他提供20尾供認捐，其中5尾飼養在黑缸，其餘15尾為白缸飼養，金龍市面價格混亂，從數千元至數十萬元都有。

近期陳東佑將在台東家扶的粉絲團分享魚隻照片，歡迎有興趣的民眾響應，只要捐款2萬元以上即可索取1尾，至少幫弱勢孩童募款40萬元。

(中國時報)