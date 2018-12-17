竹縣府音樂會 感恩又感性

新竹縣政府文化局舉辦感恩音樂會，縣長邱鏡淳（右四）率縣府團隊向縣民表示感謝。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣政府感謝這一年來所有努力付出的人，16日下午舉辦「音為有您～感恩音樂會」，邀集6組知名音樂團隊帶來精采演出，包含客家、原住民及在地性等音樂元素，即將卸任的縣長邱鏡淳也率縣府團隊向縣民表示感謝，儼然是一場溫馨的縣長畢業音樂會。

即將卸任的縣長邱鏡淳領航縣府團隊3200多個日子，在音樂會中感性談話，提到過去戮力為縣政，有些依法行政的部分導致政見難以實現，也向鄉親說抱歉，未來他卸下縣長職務後，全心做義工，生活會更精采。主辦單位也邀請邱鏡淳叔叔藝術家邱煥堂，贈送繪有峨眉山水的畫作。

文化局長張宜真表示，藉由音樂會期望將「感恩」、「凝聚」、「前進」、「創新」、「在地文化」的種子散播給所有身邊付出努力的人，本場音樂會由傳承客家文化近百年的在地團隊「田屋北管八音團」以嗩吶、二胡等樂器揭開序幕，並邀請榮獲2017年世界口琴節小合奏組冠軍的天狼星口琴樂團擔任演出嘉賓，帶來一連串精采曲目，引領現場觀眾體會口琴迷人的魅力。

音樂會除了邀請陳郁雯及鄭慧豐以協奏方式，展現鋼琴與雙簧管的優美對話，同時也邀請在全國音樂比賽屢獲佳績的光明國小弦樂團、新竹交響管樂團、男高音陳忠義等連袂演出，演繹多首經典樂曲，其中陳忠義更用歌詞串起新竹縣在地特色，唱出各鄉鎮之美。

(中國時報)

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