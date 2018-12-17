藍擬聯手無黨聯盟 問鼎議長

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中國時報
／台南報導

民進黨台南市議會黨團13日推出邱莉莉、郭清華兩人搭配參選正、副議長，國民黨台南市議會黨團針對邱郭配，隨即研擬對策，正接洽3位有意參選議會龍頭的無黨籍議員，欲整合無黨聯盟參選，制衡對手，國民黨台南市黨部主委謝龍介強調，選出能夠監督市政的議會龍頭，才能真正為人民把關。

民進黨13日在爭議聲中，推出邱郭配參選正、副議長，連日來，不僅黨內同志批評，甚至遭網友爆料副議長人選有黑歷史，部分基層傳出集體退黨抗議聲音，黨內茶壺風暴持續延燒，尚未止血。

國民黨台南市議會黨團針對邱郭配研擬對策，目前正尋求有意參選議長的3位無黨籍議員合作，要以國民黨在台南市議會的16席，搭配無黨籍14席，挑戰25席未過半的民進黨，不過，關鍵在於無黨聯盟能否能夠真正團結整合。

對於參選議長失利的民進黨議員郭信良是否會退黨參戰，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，民進黨雖內部風波未止，但是「民進黨退黨民代，還能在台南選上議員層級以上的人，過去，只有許添財用無黨籍當選立委」，他依照過去經驗判斷，民進黨最終仍會整合成功。

民進黨邱郭配成形，謝龍介表示，民進黨想完全掌控議會，民眾心中自有一把尺，過去台南市議會有如市府的橡皮圖章，才會出現苛政猛稅都過關的情況，未來，要選出能夠監督市政的議會龍頭，才能真正為人民把關。

(中國時報)

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