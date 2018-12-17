愛心園遊會 立委議員助弱勢

2018年12月17日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

耶誕節將至，立法委員吳琪銘、新北市議員林銘仁和彭成龍16日在海山捷運站外廣場，舉辦愛心義賣公益園遊會，邀請在地團體帶來日本舞、印度舞、太鼓，歌仔戲等精采演出。吳琪銘說，義賣所得將全數捐贈給華山基金會，希望藉此拋磚引玉，邀民眾一起做公益。

園遊會現場除了10多個愛心攤位外，也有專為孩子設計的套圈圈、九宮格投球、有獎徵答、腦力激盪等闖關遊戲，捷運站外廣場正中間擺上大型造景聖誕樹，不少民眾將心願寫下紙條掛上枝頭，祈求願望實現。

台下活動熱鬧，台上演出也不間斷，日本舞、印度舞、太鼓等異國舞蹈輪番上陣，歌仔戲班也帶來「勸世歌」、「身騎白馬」、「安同歌」等多首膾炙人口的曲目，觀眾聽得是如癡如醉。

吳琪銘戴上紅色耶誕帽，沿街發送糖果和汽球給參與民眾，他說，耶誕公益園遊會已舉辦多年，這次因應菜價崩跌，特地和土城雲林同鄉會合作，民眾憑發票即可免費兌換高麗菜，義賣所得將全數捐贈給華山基金會，希望媒合愛心資源和社會需求，為弱勢族群盡棉薄之力。

金城婦女大學老師黃美瑜表示，舞蹈表演都是由沒有舞蹈經驗的媽媽們，辛苦練習2個多月的成果，感謝立委和議員們舉辦園遊會，不只帶給民眾美好周末，也讓他們的努力能被看見。

(中國時報)