保母當寄養家庭 照護早產嬰更貼心

2018年12月17日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義家扶中心16日舉辦嘉義地區寄養家庭授證典禮，市長涂醒哲、嘉義縣社會局副局長余德政頒發許可證，共有39戶寄養家庭140人參加。今年有合格保母加入寄養行列，照顧1名甫出生3個月、患有心臟瓣膜的疾病早產女嬰，寄養爸媽用專長及加倍的耐心照料女嬰無微不至。

王振宇、林欣儒夫妻今年新加入嘉義市寄養家庭行列，林欣儒是嘉義市的社區保母，透過保母系統牽線，照顧嘉義市政府緊急安置的1名3個月大女嬰，女嬰是僅1800公克早產兒，初期需要以鼻胃管餵食，且罹患心臟瓣膜疾病而要跑台中的醫院看門診、做手術治療。

林欣儒因擔心害怕一度想放棄，卻又不忍心女嬰難覓適當寄養家庭照護，夫妻倆互相扶持打氣，用加倍的耐心及信心，繼續呵護女嬰，看到小寶貝健康有起色，日漸長大，他們深感弱勢孩子的處境需要人拉一把，申請擔任寄養家庭。

嘉義市單親媽媽陳玉雪早年喪夫，獨力養育2名子女，曾受家扶中心扶助，子女大學畢業後有穩定工作，她想回饋社會，申請擔任寄養家庭，起初對照顧寄養兒童感到焦慮，但受訓後對這份服務工作有更多了解，期許自己能當稱職的寄養媽媽。

涂醒哲表示，每一次參加寄養家庭活動內心都充滿了感謝，要顧自己的子女已經不容易，還要顧別人的子女，真得很不簡單，因家庭問題而身處困境的弱勢孩子，更有賴家扶中心或寄養家庭協助，讓孩子感受到溫暖，在安全安心的環境長大。

(中國時報)