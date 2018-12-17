桃園市議員張運炳 涉賄收押

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中國時報
／桃園報導

甫當選桃園市中壢區市議員的張運炳，15日因涉嫌違反選罷法遭檢調搜索後向法院聲請羈押，桃園地院16日下午裁定羈押禁見。檢方調查張運炳直至選舉當天凌晨都還在買票，部分選民已坦承收受賄款，並繳回賄款7萬9000元，全案將繼續深入追查。

桃園地檢署調查，張運炳為求連任，11月24日選舉當天都還在買票，當日凌晨選舉活動結束後，張運炳駕車前往中壢區大崙、龍崗、內定里等中壢地區選民住處，以電話聯絡邀約車上碰面，以每人1萬2000元至4萬元不等的現金向選民買票，再由收賄選民代為向其他選民行賄。

由於桃園市議會第26、27次臨時會開議期間從11月28日至12月14日為止，檢察官在15日上午傳喚張運炳到案，偵訊後以涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪，有逃亡、勾串共犯及證人之虞當庭逮捕，並向桃園地方法院聲請羈押禁見獲准，部分選民已坦承收受賄款，並繳回賄款7萬9000元。

桃園地檢署表示，接獲檢舉後檢察官11月27日上午就已指揮桃園市調處等單位搜索張運炳和張姓競選總幹事住處、服務處，查扣涉嫌用來行賄的現金44萬1700元，以及電磁紀錄、行動電話、選舉拜訪名冊等文件，並傳喚10多名助理到案，檢察官偵訊後，認為張姓總幹事行賄罪嫌重大，向桃園地方法院聲請羈押獲准。

(中國時報)

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