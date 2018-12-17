5公尺愛麗絲吸睛 潮州社福變身

潮州社福園區為迎接耶誕節到來，特別打造愛麗絲夢遊仙境主題園區，當中5公尺高的「愛麗絲唷」超吸睛。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

潮州社福園區為迎接耶誕節到來，特別打造愛麗絲夢遊仙境主題園區，當中5公尺高的裝置藝術「愛麗絲唷」超吸睛，白天優雅、夜晚豔麗的多變面貌，不僅吸引老中青三代到此一遊、拍照打卡，目前更成了網紅必征服的新景點。

潮州社福園區指出，「愛麗絲唷」高5公尺，是以錐體來呈現蓬裙，除藉此象徵聖誕樹的三角椎體意象外，還在裙襬內擺放各色燈光，以大膽的配色、搶眼的視覺，在夜中閃耀盡展耶誕節氛圍，此外，園內的不同角落也全方位展現燈光，濃厚佳節氣氛。

社福志工說，當遊客進入園區後，即可見光影與草地、樹木彷彿畫布般在眼前初見相映，而旗立、花現幸福、日出、米可小白、菇D菇D、撲克臉、等一個人雪橇等裝置藝術，更與愛麗絲唷主燈一同編織出超夢幻的童話夢境，近日到園區的人潮真的比以往多出好幾倍，尤其是在入夜後。

潮州中心說，為耶誕節所打造的愛麗絲夢遊仙境主題園區，正好與園內原有的親子童話館相呼應，都是希望能給親子一個絕佳的互動空間，而剛好遇上環境營造優美，除吸引親子到此一遊外，連長輩也手牽手一同來散步賞燈，而對網紅而言，更是愛不釋手。

潮州社福園區已跳脫過去民眾對園區的印象，變身為適合全家前去探索的樂園，愛麗絲夢遊仙境主題園區將展至明年元月27日，潮州中心歡迎大家一起來玩。

(中國時報)

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