警官跑馬拉松昏倒 急救保命

2018年12月17日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

通霄慢跑協會16日舉辦2018通霄濱海追風馬拉松，竹南警分局新港派出所陳姓副所長參加全馬路跑，跑到17公里處突然昏倒失去呼吸心跳，救護人員趕緊施以電擊與CPR急救，所幸送醫後成功救治，醫生初步診斷為運動性心室震顫，送往加護病房觀察3天。

警方調查，54歲的陳姓跑者目前任職苗栗縣竹南警分局新港所副所長，16日參加42.195K路跑，上午6點半自通霄海水浴場起跑，跑到17公里處突然昏倒，當場無生命跡象，救護隊立即電擊搶救，並將陳男送往大千醫院急救。

警局同仁表示，陳副所長平時身體狀況佳，有運動習慣，過去也沒有相關病史。至於最近是否有工作上的壓力，還有待進一步了解。

救護員表示，現場替陳男施以電擊，救護車上持續以CPR急救，但他一度失去呼吸心跳，院方接手搶救後恢復生命跡象。大千醫院心臟內科醫師江佳鴻表示，經搶救陳男恢復自主呼吸，已進行心導管手術檢查。

經醫生初步診斷，陳男心血管情況正常，疑因運動量過大，導致心臟無法負荷，為運動性心室震顫，但陳男腦部有暫時性缺氧，將送往加護病房觀察3天。

院方表示，只要運動過度造成心臟無法負荷便會造成運動性心室震顫情況，因此在運動時若感到頭暈或身體稍有異樣，應盡速停止劇烈運動，將身體緩和下來，若情況仍未好轉需趕緊送醫急救。

(中國時報)