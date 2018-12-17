小丑說故事 傳播愛與關懷

2018年12月17日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣政府「雲林故事蒲公英」培訓說故事志工，16日在虎尾鎮布袋戲館廣場進行快閃表演，同時預告將在學校、樂齡長青活動中心進行5場次「小丑說故事」演出，透過說故事讓愛與關懷如蒲公英般傳遞散播。

雲林縣政府今年11月起舉辦「雲林故事蒲公英，紅鼻子小丑培訓研習班」，由縣文化處圖書館提供志工培訓增能課程，讓有心想要用說故事回饋社會的志工，學習不同的說故事方法，為大小朋友帶來歡樂與愛。

100餘名說故事志工16日在虎尾鎮布袋戲館進行快閃說故事表演，所有人打扮成紅鼻子小丑，配合唱歌、舞蹈說出一篇篇精采動人的故事，日後將在學校、樂齡長青活動中心、護理之家、醫院、長照中心進行5場次小丑說故事活動。

主辦單位縣文化處表示，「小丑醫生」概念是由紐約「大蘋果馬戲團」創辦人之一Michael Christensen首度提出，將專業小丑技能帶入兒童醫療體系，透過有趣的遊戲、音樂及表演藝術，幫助醫院的孩子打造伊個充滿歡笑的想像世界。

文化處說，「雲林故事蒲公英」計畫共吸引123名志工參與，結合小丑醫生的精神，希望藉由紅鼻子小丑詼諧逗趣的表演，帶給社區老人、小孩快樂時光，像蒲公英般把幸福種子散播到老人、小孩心中。日後並會持續以「在地服務在地」理念，培養更多蒲公英志工。

(中國時報)