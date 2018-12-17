放生科學化 秀多元護生成果

2018年12月17日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

宗教護生常被貼上生態浩劫、為積陰德等標籤，福智佛教基金會與農委會特有生物研究保育中心、台中市野生動保學會、海洋大學合作，以「科學化放生」為理念，打破不合時宜的放生，2011年迄今救護野放3567隻動物，透過文化教育、生態環保及成立關廟護生教育示範園區，呈現多元護生行動。

為了將多年護生成果展現給更多人認知，農委會林務局、福智佛教基金會昨天舉辦宗教護生發表會，邀農委會特有生物研究保育中心等單位齊聚一堂，從救傷野放、海洋資源保護及收容照護3大面向，傳遞護生友善作為與實踐成果。

海洋大學教授程一駿提到，最近救護一隻海龜因龜殼破掉、感染嚴重，住院3周多，經接洽3D列印團隊將幫海龜特製龜殼。他說，尊重動物生命同時也教會人們不要浪費自己人生，這是另類生命教育。

福智佛教基金會護生事業課長陳奕成指出，放生不必去強調救了多少動物，隨時代演進，放生如何兼顧經濟、環保、環境與生命和諧的護生行為，成為重要課題。福智7年來積極與官方、民間及專家合作，並在關廟成立護生教育示範園區，做為生命教育推廣基地。

「這裡每一隻動物都有故事」，陳奕成以關廟護生園區為例，目前收容300隻乳羊、2隻乳牛、3隻鸚鵡、41隻蘇卡達象龜及6隻鴿子，提供教育推廣之用，其中，鴿子是一名桃園教師心疼賽鴿遭飼主剪掉羽翼，只能在地上跳、無法飛翔，於是收養年餘，最終因學校不允許養鴿，輾轉接洽福智，福智得知背後原委同意把賽鴿送關廟收留。

(中國時報)