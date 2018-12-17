綠白藍 三國演義登場

2018年12月17日 04:10 中國時報 包正豪

一直以來，民進黨和國民黨很不一樣的地方就在「究責」上，一路走來，始終如一。民進黨的優良傳統是，只要敗選，黨主席一定請辭下台，然後黨內推派代理主席，緊接著黨主席選舉，產生新的領導階層，徹底和前一段畫清界線，表示負責與檢討。我非常欣賞這樣「恩怨分明」的政治課責制度，至少明確責任。

不過這樣的制度對於身兼黨主席的總統，站在權力核心的頂點，一下子腳下被抽去一塊磚頭，站得不這麼穩固時，內心應是很惶恐的。所以任何一個「理性」的人都會把自己的利益置於政黨利益之上，要確保自己被提名，然後用「選輸，全黨都遭殃」來綁架整個政黨，迫使政黨支持他競選連任。蔡英文在九合一選舉慘敗後，按傳統請辭黨主席，然後一下子開始熱衷於「總統的高度」，積極介入政策，拚死命地站到第一線。理由無它，就是要刷存在感，讓選民知道，從現在開始才是功過歸我，期待「過去種種譬如昨日死」。

這些是人之常情，但要做得有章法，不要慌神就亂搞。可偏偏蔡總統從辭去黨主席後做的每件事，幾乎都是在挖坑給自己跳，只讓政治對手更加看扁她而已。

蔡總統的演講風格早就為人所詬病，「讀稿機」的譏笑聲猶在耳邊，結果蔡總統選擇用「迴廊談話」來作為宣示權力的第一炮。可惜因為生硬的言語和持續不斷地讀稿，被人譏笑為「換個地方講廢話」。嗯，還兩次。

2020總統之路，原本黨內競爭相對好處理，無非用封官許願來分化黨內競爭，雖然艱辛，還不至於絕望，但是蔡英文的首席文膽姚人多近乎自虐的「文青式道歉」，加上她帶著張景森去見連任路上的大石頭柯文哲，卻被洗臉的慘劇，使得原本蔡想要傳達「還是我當家管事」的訊息，變成笑柄，更讓自己被看穿是頭紙老虎。這場慘絕人寰的「北門會面」不僅踐踏總統威信，更讓所有人知道「蔡英文怕柯文哲」。

在這樣的情形下，再怎樣不短視近利的人，也知道蔡總統這條船已不牢靠，跟著她走下去，1年多之後恐怕大家就要一起沉船，不然就得割下大把的肉來滿足柯文哲的要求，交換他在2020的合作。只是被割的可是黨內其他人的利益，譬如立委席次，可不是總統的肉啊！以民進黨長期以來草莽鬥爭的性格，誰會跟著蔡英文走？

可以想見，未來1年多的民進黨內部爭鬥會日趨白熱化。因為蔡英文已自曝弱點，有志挑戰大位的人不會被她以「全黨利益」綁架，反而會是黨內反對勢力以「全黨利益」來逼迫蔡總統退讓。無論誰贏，民進黨內耗局勢已成，柯文哲進退自如，等著民進黨捧肉來獻，再定行止。

但最莫名其妙的還是國民黨，啥事沒做，突然之間2020大選情勢看好，只要不再出個二百五，似乎就能坐收漁利。台灣的政治真的是一場黑色幽默諷刺喜劇，總是有人當豬隊友來幫助對手，只不過這回好像是自己當了豬隊友，還找不到別的替罪羔羊。真慘！（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）

(中國時報)