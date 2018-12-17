重啟核四否？想選總統請回答！

2018年12月17日 04:10 中國時報 羅智強

九合一大選，民進黨大敗。原因當然很多，但非核家園破功，無寧是關鍵之一。

我很早就說過，蔡英文若要堅持2025非核家園，必會為台灣帶來「排碳增、空汙升、電力缺」三大危機，但在野時的民進黨一心一意只想利用民眾在日本311核災後的恐懼心態，催成推倒國民黨政權的最大力量，不但不說真話，還加碼用「台電藏電」、「備載容量不用那麼高」等種種謊言欺騙社會，用「我是人，我反核」等口號，把當時的國民黨打成「不是人」的邪惡政權。

然而，電力供應的「數學」是不會騙人的，1＋0等於1，不會因為民進黨謊言高超，1+0就變成等於2，缺電的現實，不會因為民進黨用政治話術亂拗就拗成不缺電。為了補核電被廢後必然的電力缺口，民進黨好像在趕三點半一樣，天天傷腦筋如何「調（電力）頭寸」，才會一度讓台中火力發電廠火力全開，惹起台中民怨，只好火力降載並把腦筋動到深澳電廠，發現得罪北部選民後，再喊出觀塘換深澳，完全就是亂無章法地挖東牆補西牆。

但不管怎麼補，蔡英文原本承諾的非核不缺電、非核十年不漲電價還是只能相繼跳票，更重要的是，讓全民陷在空汙的陰影之下，民怒沸騰，決心用選票制裁蔡英文。

另一方面，當資訊更充分揭露時，國人也漸漸發現，全世界的趨勢完全和蔡英文的政策背道而馳。根據國際原子能總署（IAEA）資料顯示，全球有56座建造中的核電機組，估計未來8到10年將再有172座機組在26個國家建造，甚至石油大國沙烏地阿拉伯也計畫在2031年前興建至少10座核電機組。所謂的非核家園根本不是世界主流國家的共識。而建好一座最先進、安全的核能電廠後卻處心積慮要廢棄不用，全人類都前所未聞。

更重要的是，除了面對電力供應的挑戰，由於燃煤火力發電造成台灣二氧化碳（C02）排放量大增，引發嚴重空氣汙染問題，環保團體「德國觀察協會（Germanwatch）」每年公布全球氣候變遷績效指標排名，台灣今年退步兩名，被列為「非常糟糕」等級。台灣人均CO2排放量是全球平均值兩倍，全球最大火力發電廠──發電量達550萬瓩的中火貢獻良多，林佳龍競選連任慘敗，這也是關鍵原因之一。

當非核家園所謂「用愛發電」的神話，變成全民「用肺發電」的惡夢。蔡英文焉能不敗？

這也是為什麼「以核養綠公投」能夠順利通過的原因，人民已經用公投票表達全新的民意：在非核與減碳間，人民認為減碳比非核更為優先。

然而，當「以核養綠公投」展現了台灣最新民意，同時科學證據及全球核能發展現況也打破了「非核家園」的神主牌，民進黨第一時間的回應卻仍是2025非核家園目標不變，仍執迷不悟地堅持非核家園的謊言，視民意如無物；但另一方面，行政院長賴清德卻又釋出要與立法院討論能源政策，最後經濟部才指示台電研究核三延役，如果評估後仍缺電，核二亦考慮延役，這其實已和原來非核家園的主張有所牴觸。

但蔡英文要解套的最好方式，是立即重啟核四。

特別是，台中市長當選人盧秀燕已公開宣示拒絕「中電北送」，將降低中火發電量，改善空汙，保護中部地區人民健康，屆時北部地區供電將更趨緊。深澳電廠計畫已經夭折，替代的觀塘蓋天然氣接收站又有破壞藻礁的問題，遭到保育人士強烈反對，換言之，民進黨的能源政策已經破產，唯一最有效、快速、簡單、安全的解決方案近在咫尺，就是重啟核四。

誠懇呼籲蔡英文，亡羊補牢，時猶未晚。莫繼續以台灣經濟發展、環境保護、生態保育及人民健康為賭注，繼續堅持已被人民否棄的非核政策。勇敢地髮夾彎，宣布重啟核四！

若蔡英文這麼做，我也願意給予掌聲，因為，台灣的能源能否穩定供應，遠比政黨競爭更為重要。但若蔡英文仍執迷不悟，我也呼籲，其他有志於參選2020年總統的候選人，都不能對此重大議題閃躲，必須公開表態，在核安可以確保的前提下，支不支持核四重啟，不重啟的話，替代的能源選項是什麼？

我支持核四重啟，其他人呢？ （作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)