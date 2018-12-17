華為案看台灣趨吉避凶之道

2018年12月17日 04:10 中國時報 陳一新

儘管「華為公主」孟晚舟11日在加拿大法院獲准保釋，但是美國卻充分利用此一事件對中國大陸施壓。從孟晚舟一案可看出，在美中貿易戰的同時，美國川普政府也在科技領域出手，並以後者迫使北京在貿易戰不斷讓步。

在中美領導人川普和習近平1日在阿根廷會面後，中方決定與美國妥協，並已連續做出多項讓步。川普表示，中國已同意「降低與取消」在美國生產的汽車進口關稅，可望嘉惠多家美國汽車製造商。北京也決定向美國恢復採購大豆了。

此外，中國過去雖也承諾美國公司進入大陸市場，但因國營企業既得利益者的阻撓而成效有限。「習川會」後，中方決定成立有效機制確保「市場准入」能落實。最讓美國有感的一項讓步是，北京同意增加對美採購總值1.2兆美元的農產品、能源與工業產品，手筆之大，連美國財政部長穆努欽都深感意外。

更讓華府振奮的一項發展就是北京竟然允諾大幅修正「中國製造2025」計畫，一方面減緩中國正在全力高速推動卻力有未逮的項目，一方面讓中國能更實事求是地推動具體可行的項目。為了減少民眾的疑慮，官媒已推出一系列文章，表示經濟與科技發展必須降溫減速，才對中國的未來發展有利。

雖然中方讓步的諸多細節仍須中國國務院副總理劉鶴率團訪美再行談判，但是中方在習川會後的確做出大量讓步，難怪川普會說他認為美、中兩國會談出一個很好的貿易協議。然而，「禮下於人，必有所求」，習近平做出那麼多讓步，究竟求的是什麼？

加拿大法院要求孟晚舟2月6日必須出庭，意味著美國仍保留對她的追訴權。華為案情是否繼續往上攀升？還是川普會像掌控中興通訊董事會、高階主管人事與採購政策一樣，來對付華為，將攸關美中科技戰的未來發展，這無疑也是習近平最擔心和極力想避免的。

夾在美中科貿大戰之間的台灣該何去何從？美國哈佛大學教授艾利森在《注定一戰？》一書中指出，除非美國承認中國崛起的事實與地位，並在必要時犧牲台灣利益，否則美、中難免一戰。

艾利森與芝加哥大學政治系教授麥爾‧夏米爾的最大不同是，後者雖在文章中用驚悚標題說「台灣沒有明天？」但其實是鼓勵台灣自立自強，以免在大國競爭下遭到毀滅。

卡內基國際和平基金會研究副總裁、美國在台協會前台北處長包道格，日前在台演說時也直指美國力挺民進黨是「不智」的，認為台灣在美中競逐霸權過程中應保持低調，才能明哲保身。

從上述3位美國學者的論述，聰明的台灣人民難道還不知道如何才能趨吉避凶嗎？（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)