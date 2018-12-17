華為案看台灣趨吉避凶之道

友善列印
中國時報

儘管「華為公主」孟晚舟11日在加拿大法院獲准保釋，但是美國卻充分利用此一事件對中國大陸施壓。從孟晚舟一案可看出，在美中貿易戰的同時，美國川普政府也在科技領域出手，並以後者迫使北京在貿易戰不斷讓步。

在中美領導人川普和習近平1日在阿根廷會面後，中方決定與美國妥協，並已連續做出多項讓步。川普表示，中國已同意「降低與取消」在美國生產的汽車進口關稅，可望嘉惠多家美國汽車製造商。北京也決定向美國恢復採購大豆了。

此外，中國過去雖也承諾美國公司進入大陸市場，但因國營企業既得利益者的阻撓而成效有限。「習川會」後，中方決定成立有效機制確保「市場准入」能落實。最讓美國有感的一項讓步是，北京同意增加對美採購總值1.2兆美元的農產品、能源與工業產品，手筆之大，連美國財政部長穆努欽都深感意外。

更讓華府振奮的一項發展就是北京竟然允諾大幅修正「中國製造2025」計畫，一方面減緩中國正在全力高速推動卻力有未逮的項目，一方面讓中國能更實事求是地推動具體可行的項目。為了減少民眾的疑慮，官媒已推出一系列文章，表示經濟與科技發展必須降溫減速，才對中國的未來發展有利。

雖然中方讓步的諸多細節仍須中國國務院副總理劉鶴率團訪美再行談判，但是中方在習川會後的確做出大量讓步，難怪川普會說他認為美、中兩國會談出一個很好的貿易協議。然而，「禮下於人，必有所求」，習近平做出那麼多讓步，究竟求的是什麼？

加拿大法院要求孟晚舟2月6日必須出庭，意味著美國仍保留對她的追訴權。華為案情是否繼續往上攀升？還是川普會像掌控中興通訊董事會、高階主管人事與採購政策一樣，來對付華為，將攸關美中科技戰的未來發展，這無疑也是習近平最擔心和極力想避免的。

夾在美中科貿大戰之間的台灣該何去何從？美國哈佛大學教授艾利森在《注定一戰？》一書中指出，除非美國承認中國崛起的事實與地位，並在必要時犧牲台灣利益，否則美、中難免一戰。

艾利森與芝加哥大學政治系教授麥爾‧夏米爾的最大不同是，後者雖在文章中用驚悚標題說「台灣沒有明天？」但其實是鼓勵台灣自立自強，以免在大國競爭下遭到毀滅。

卡內基國際和平基金會研究副總裁、美國在台協會前台北處長包道格，日前在台演說時也直指美國力挺民進黨是「不智」的，認為台灣在美中競逐霸權過程中應保持低調，才能明哲保身。

從上述3位美國學者的論述，聰明的台灣人民難道還不知道如何才能趨吉避凶嗎？（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)

重啟核四否？想選總統請回答！ 陸反美反獨 台勿錯估情勢

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。