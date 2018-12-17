陸反美反獨 台勿錯估情勢

2018年12月17日 04:10 中國時報 陳建仲

在中國大陸全面紀念改革開放40周年之際，全球政經秩序卻因美中貿易戰而大脫序，強烈衝擊大陸十九大高舉的「兩個一百年」強國計畫。在股匯市重挫、經濟激烈波動下，大陸中央威權體制高速運轉，穩定壓倒一切，不僅對內控制趨緊，對兩岸關係更是高度警戒。儘管在美中達成貿易談判的休戰期間內，兩岸如同進入冬蟄，但明年即使春暖，花依舊不開。

近半年來，美國總統川普對大陸連續發動關稅狙擊，雙方各自中彈受傷。幾個月來，美、中股市崩跌，從貿易磨擦擴展成全方位戰略對抗。尤其爆發「華為公主」孟晚舟遭加拿大拘禁事件後，不但打臉大陸積極鼓吹在貿易戰中妥協的溫和派，更讓親美的海歸派幾乎失去發言權，這在很大程度上，倒幫了北京一個大忙。

貿易戰之前，北京學界原本期待大陸在改革開放40周年、經濟取得巨大成果後，能更大幅度推動政治改革；然而，美國不但藉貿易戰企圖擊潰大陸的「中國製造2025」，更拉攏英國、澳大利亞、加拿大、紐西蘭形成「五眼聯盟」，藉聯手抵制華為5G產業，全面壓制大陸科技業，最後竟上演拘禁「華為公主」的粗暴舉動。

當川普大言不慚地表示，不排除干預司法部調查孟晚舟案時，美國向來強烈批判大陸侵犯人權和司法獨立的道德形象，一夕破產。大陸網路激起鋪天蓋地的反美聲浪，讓先前改革派呼籲放鬆網管、開放言論的主張，剎那間一片寒蟬。

川普撕毀《伊核協定》、找華為祭旗，激發大陸高度的危機意識和民族主義怒火。川普的種種作為讓西方「普世價值」在大陸折損形象。北京因應美中對抗之餘，趁機增強反西方宣傳和自身政治體制的正當性。

同時，北京也高度警戒美國在貿易戰的最後關頭再打台灣牌的風險。就有解放軍退將警告：「南海是暗流湧動，台海是火山即將爆發」，大陸對反台獨更不具妥協性。

反觀台灣政局，在九合一選舉落幕後，就自陷政黨內部大亂鬥。儘管不少分析指稱，民進黨慘敗不是國民黨的勝利，更不是大陸對台工作的成果；然而，政黨生態被「韓流」如海嘯摧枯拉朽之後，獨派勢力重挫，中生代務實派抬頭，很大程度化解了大陸防獨的強大壓力。

在民進黨新黨魁尚未選出前，蔡總統能否維繫對黨的實質領導仍有極大危機。她和台北市長柯文哲失敗的「北門會」，造成「以柯養蔡」的「綠白合」圖像頓時褪色。蔡總統如果無法在賴清德走人之前穩住綠營局勢，將徹底跛腳而被迫退出2020年大選。

國民黨雖然取得15個縣市的執政而軍心大振，但黨內為總統提名辦法紛紛擾擾，藍綠都在演宮廷戲，北京不必擔憂蔡政府暴衝，也不必急著配合國民黨縣市長推動兩岸城市交流，避免過早對藍營縣市輸送利多，讓台灣經濟轉好，反而幫了蔡政府。

預期大陸仍將繼續對台灣經濟拉攏、爭取民心、對台獨精準打擊，如果華府和蔡政府不能即時改正對情勢的錯誤估算，一旦失去言論市場，未來大陸恐將占有更大的優勢。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)