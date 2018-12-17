2018年12月17日 04:10 中國時報 謝英士、鄭佾展、高思齊

世界最大的氣候談判會議──聯合國氣候變遷大會，在各界擔憂、看壞中，終於就落實2015年《巴黎協定》的規則達成協議，產出了長達133頁的實施細則，也就是俗稱的規則書。儘管決議內容未臻完善，仍為人類對抗氣候變遷的行動帶來一線希望。

規則書確立了未來國家報告的透明與互信機制、2023年後的全球盤點和涉及的監督與計算方法。至於氣候資金則留待2025年後確定。此次會議結果可謂好壞並呈，幾點觀察供台灣各界參考：

一、IPCC（聯合國氣候變遷委員會）報告無法扮演政治催化劑的角色，象徵科學的力量在氣候談判過程中漸漸式微。美國、俄羅斯等國家藉口科學不確定而消極抵制，明年COP25的東道國巴西就撤回舉辦的承諾。

二、煤炭與氣候變遷的關係複雜，充滿矛盾。今年COP24選擇在波蘭的傳統煤炭大城卡托維茲舉行，據稱是因為「離煤轉型成功」，但該城煤氣味仍重，主辦國波蘭還大剌剌地昭告世界，煤是該國不可取代的能源，而類似波蘭的國家還有不少。減碳核心中的去煤化顛簸難行。

三、聯合國氣候談判向國家，而且是氣候劣行國家傾斜，公民團體遭到邊緣化，無法對各國政治領袖形成壓力。

四、為開啟對話機制，去年由斐濟倡議的Talanoa對話型式尚存，但似乎欠缺行動依據，未來恐怕實際效果有限。

五、超過50個政治領袖與國家簽署「西利西亞宣言」，呼籲各國重視「公平轉型」，在認知氣候變遷帶來挑戰與機遇的同時，要更關注城市韌性、勞工轉型等的典範轉移。但此宣言能否成為凝聚談判共識、化解執行障礙的基礎，值得觀察。

六、美國雖退出《巴黎協定》，卻仍積極參與推動透明機制的建立，是否為將來重返埋下伏筆？而中國與歐盟撐起的國際氣候治理多邊主義，能否有助於《巴黎協定》的長久合作，落實氣候財務機制，仍屬未定。

七、未來世代必成為確保《巴黎協定》執行的新動能。瑞典女孩桑柏格在會場的大聲疾呼為規則書的催生帶來助力，此股力量或將對各國產生推波助瀾之效。

綜合而言，2015年《巴黎協定》通過，展現了絕無僅有的完美氣候外交典範，建立由下到上的「國家自主貢獻」制度，3年後，「由上而下」的實施細則通過，將使這個制度受到監督與檢視，讓全球對抗氣候變遷的誓言有了行動的基礎與檢討的可能。

台灣能否及時趕上這班低碳經濟、韌性與公平並進的轉型列車？（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為副祕書長、高思齊為研究員）

(中國時報)