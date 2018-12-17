2018年12月17日 04:10 中國時報 趙哲聖

為打擊假訊息，行政院透過「防制假訊息危害專案」一口氣草擬出7項修法，同時，政府又指示NCC執行「人民對媒體信任度民調」，將依調查結果進行後續政策擬定。

近年來媒體資訊因網路社群而瑣碎化，公民的媒體素養要怎樣做民調？你相信這台或那台的新聞報導？哪台新聞較客觀？該媒體政黨屬性偏藍、偏綠或無色？政府打假新聞又來問人民對媒體的信任，如果受眾都不信任各類媒體，難道政府要「指導」媒體怎樣才能達到人民的「信任」？

現在的新聞已經不是傳統媒體的樣貌，「新聞進行式」是由記者、網民、智慧型手幾、監視工具，以及社群自媒體多方產製而成。行車記錄器車禍、爆料公社分享影片、韓國瑜夜晚直播花絮，到各種檢舉或正妹、正義哥的各種消息，都算是新聞。當然，也會有媒體嚴謹的調查報導和評論。什麼是新聞，每個人的定義可能不一樣，但無論如何不該由政府來問人民對媒體的信任度。

當新聞網路化後，因為網路「去抑效應」，網友會更加大膽而不受抑制，更容易依據所見所聞而反映自己的意見，加上網路匿名的同溫層群聚，網民可輕鬆快速找到「網路聯合」下的議題，這才是當前假消息頻繁的原因。

因應新聞環境的變化，傳播相關法令當然需要配合新時代作調整，但當權者沒有考量網路文化與結構的改變，卻還在用舊時「管控」的思維去管理媒體，可說是民主倒退的作法。

政府必須學習面對資訊多元性，做到保障新聞自由與資訊平台自律的模式。民眾分辨真假資訊的能力雖說還需要努力提升，但政府透過大量立法來打擊新聞和言論自由絕對是不智的作法。

（作者為開南大學資訊傳播學系助理教授）

(中國時報)