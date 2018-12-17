打假新聞 民進黨作繭自縛

2018年12月17日 04:10 中國時報 主筆室

行政院通過第一波「防制假訊息危害」的修法草案，執政當局應是聽到了外界的反彈聲浪，只先在農產、食安、廣電等法案中，納入了所謂「出於惡意、虛偽假造、造成危害」的假訊息，並訂出罰則。先前爭議性頗高的《國安法》、「數位通訊傳播法」與《社會秩序維護法》等，據說還要進一步討論。用通俗的說法，就是非常可能還有「第二波」！同時行政院還指示NCC要做「媒體信任度民調」，擺明了就是退兩步後再進一步。

看得出來，民進黨還未從敗選中回過神來。一面擺出姿態要檢討，一面繼續玩促轉會、堅持非核家園，蔡英文對敗選的檢討，除了埋怨人民「沒跟上」改革步伐外，就是全都推給了「假新聞」。投票結果是選民傳達給政府的清楚訊息，希望多關注民生經濟，別只想著政治權鬥，結果執政當局的回應是，黨務部門忙著派系傾軋，政府緊急推出打假新聞修法。

很難想像，一個昔日靠著捍衛言論自由起家的政黨，如今竟墮落到帶頭修法箝制媒體，壓制言論自由！如果屆時民進黨不顧輿論聲討，依舊藉著席次優勢強行提出第二波修法，那麼可以確定的說，民進黨在台灣人權保障史頁上的功蹟，將被一筆勾消，自今而後，歷史所記載的，就是民進黨曾經怎麼踐踏言論自由，摧殘民主人權了。

這確實令人費解，民進黨從不是一個愚蠢的政黨，怎麼會在取得全面執政權後變笨了，竟然相信敗選原因是受假新聞的肆虐？一個手操行政、立法、情治龐大權力的國家機器，有可能這般不堪一擊，因幾則「假訊息」就能讓民進黨選舉「兵敗如山倒」？所謂「假新聞」真的如此神奇嗎？台灣人民真的沒有一點真假新聞的辨識能力？或者換一種說法，如果沒有假新聞，就不會出現「韓流」嗎？如果沒有假新聞，民進黨這次選舉就會獲勝嗎？

這或許是民進黨真正的盲點，永遠只看到別人的缺點，就是看不清自己的問題。「假訊息」肆虐是個全球性的問題，如果它確實已造成公益的損害，是該予以重視，但並沒有哪個民主國家的政黨，會沒出息到把敗選全歸咎於假新聞，竟然是認定人民會用選票教訓民進黨，是因為他們全都受「假新聞」左右。人人都知道，民進黨敗選是在於政績不彰，只有民進黨在怪「假新聞」！

假新聞成了「國王的新衣」，淪為民進黨敗選的「替罪羊」，有了這個藉口，就好像完成了自我救贖，不必怪罪自己，無須檢討！「東廠」繼續、抹紅抹黑繼續，而為了再確認這個「藉口」就是真理，還得修法進一步箝制媒體，打壓言論自由，一個政黨自我欺騙、墮落到這般田地，還能說些什麼呢？

其實，從一開始就很清楚，不論是「假新聞」還是「假訊息」，都是民進黨自己炮製出來的假議題，經過刻意的誇大、硬拗與反覆強調，最後連民進黨自己都被說服、被洗腦，甚至深信不疑，這真的就是他們敗選的主因，所以只需要修法，直接出手對媒體與社群平台進行箝制與追懲，就什麼都搞定了！問題是有這麼便宜的事嗎？只要痛打假新聞，2020年就肯定能扳回來嗎？

撇開價值高度不談，就只純粹從政治算計角度出發檢視，民進黨一直都嚴重低估自身盲點，以為只須掌握行政、立法優勢，把國民黨清算到傾家蕩產，就可維持永續執政，殊不知民意如流水，強行為之的結果，報應就會臨到自己頭上。這次的選舉結果，不就是最佳的見證？譬如當初執意要降低公投門檻，結果通過的7項公投案形同沖跨了民進黨自己的神主牌；當初強行通過一堆前瞻計畫，結果便宜了多位藍營新科百里候；如今執意修法，祭出公權力打假新聞，要NCC做媒體信任度民調，難道已完全篤定，這些作為不會報應到自己身上嗎？

換個思路再想想吧！為了打假新聞，換來打壓言論自由的指控，值得嗎？更何況就算強行通過了立法，未來由誰來判定新聞真假？怎麼事後追懲？怎麼做好相關救濟的配套措施等，全是環環相扣的，一旦處理不當，製造的問題肯定要比解決的問題還多，那就是形同在作繭自縛了。

(中國時報)