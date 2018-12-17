2019 民怨高峰年

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中國時報
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上周五美股再重挫，市場認為是空頭市場可能來臨的警訊；各項經濟指標也顯示景氣走緩，本周美國聯準會與國內央行都將召開會議，決定升息與否，這也是明年經濟的「溫度計」。

美股10月開始下跌，這次重挫算是趨勢的延續，如果從9月的高點看，美股主要指數都下跌超過1成，與空頭市場（熊市）定義的下跌2成日益接近。美股下挫又與中美貿易戰的影響、經濟成長走緩等因素交雜影響。

如果以經濟基本面指標看，美國第3季誠然出現4.2%的高成長率，但未來將逐季降低；最新的就業數據「新增就業人數」也不如預期，貿易戰導致企業關稅增加，聯準會本周是否如原先規畫的升息，還是會暫緩腳步，將影響未來金融市場走勢。

國內情況亦雷同，11月的出口出現3.4%的衰退，終止過去連續24個月的增長，即將公布的外銷訂單，預料也會在衰退到零成長之間，上月官方經濟預測數字已開始往下修正，明年經濟成長率預測值也較今年低，因此國內經濟放緩的趨勢相當明確。

此外，國內民間投資仍低迷，經濟並無升息的底氣，加上物價上漲仍維持在1～2%間的低點，央行沒有必要升息，預料本周央行理監事會只能「連十凍」，維持利率水準不變。

蔡政府應有所警覺，過去2年多是全球近10年景氣最佳的時候，遺憾的是蔡政府除了自誇經濟是「近20年最佳」的吹牛外，做的事並不多；轉眼好光景走了，景氣高峰已過，明年經濟表現應比今年差，民怨會更大，大選將屆，政府準備好對策了嗎？

(中國時報)

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