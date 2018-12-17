愛河邊上的韓流溫度計

2018年12月17日 04:10 中國時報 王尚智

「韓流」開始隱隱降溫，從韓國瑜力挺吳寶春站台的事件中可清晰感受到。麵包沾惹了統獨爭議，但韓總的光芒卻無法覆蓋代替，搞半天原來背後支持吳寶春跨海開店的新加坡資本來頭不小，這再也不是一個勵志麵包師傅飽受欺負的單純故事了。有人形容韓國瑜在此事件上輕易浪費了他的「信賴資本」！這也顯示準市長的「好心力挺基層」，今後也必須要謹慎評估、步步為營。

高雄市到跨年前飯店旅館大爆滿，實際上這是11月選舉翻盤的延伸效應，仔細算算跨年之後，高雄卻已經暫時沒有更多吸睛話題。畢竟大選之後重新由柯文哲在台北取回目光焦點，「綠、白」的分合彷彿地下電台賣藥說書般精彩，與蔡英文之間的懸疑難解無法輕易畫下句點，這些都使得輿論各界與大眾觀瞻，其實已經開始慢慢轉移回傳統政治頻道的戲碼了。

而除了狂熱韓粉繼續支持之外，如今包括高雄基層攤販的熱鬧、中南部菜價低迷與農林漁牧的話題也正在逐漸離開大眾討論。「韓流」原發自跨領域基層，熱度來自一種「越挫越勇」的共鳴能量，於是在選舉期間越是對韓國瑜的挑戰攻擊，反而激發韓流勢力湧現並擴張。但當選之後的韓國瑜失去了「被攻擊」的機會，連帶著原本凸顯他「口才機智」的形象反應，也大量變成了稍嫌無趣的「解釋說明」。任何政治能量與個人魅力在台灣一向難以持久，究竟什麼才是韓國瑜能夠引以汲取、持續的韓流能量？

特別是眼前此刻，大眾媒體慣性緊盯追逐著高雄市府「小內閣」人事。但就如同「左營眷村菜」怎能期待有「三星米其林」的食材與裝盤？再加上韓國瑜從民意代表出身，此次當選算是意外，生涯人脈上根本堪稱想也沒想過積累「班底」！如今四處就教請託、邀請面談的小內閣對象中，經常私下傳出「怎麼會找了這種咖？」的地方耳語。幾句人言可畏就捨棄了真正熟悉高雄的楊秋興，找來的其他副市長人選卻也沒有更好的能力值得期待。

總體歸納起來，韓國瑜雖說眼下正在兵荒馬亂地籌組班底，但「韓流」遭遇著大環境快速的「焦點轉移」，正在迅速急凍，不容輕忽。尤其這一波地方大選難能可貴的「基層覺醒聲音」，已經因為2020選舉政壇大戲開演，必然又將重新遭遇「被忽略」；倘若韓國瑜沒有具步驟、策略地取回基層的「代言權、話語權」，最終韓國瑜3個字也只會剩下在「柯文哲、國民黨」的相關大選新聞中連帶出現而已了。

其實以高雄市政來說，無論市政府局處長人選是誰，是不是地方上應該先委派整理匯集高雄市各區里鄉鎮「需要解決之重大問題的優先順序清單」，告訴新上任的局處首長「沒處理好，就要換人」？北農走了吳音寧還是老樣子，農民菜價依然低迷無解，是不是考慮快速集中資源徹底改造「高農」成為全台最大果菜批發平台，甚至不惜取代北農？韓國瑜是否要比其他縣市長更早宣布，並且正式展開中國大陸的「招商之旅、賣菜之旅」，而不是顧及市政團隊新手上路，只有忙著母鴨帶小鴨的庸俗行政格局？

愛河畔舉行的市長就職典禮正在如火如荼準備，小內閣將正式現身與韓總一起微笑揮手致意。在此同時，台灣政治情勢的風向與溫度已經徹底改變，負債不只是冰冷3000億的韓國瑜，無論熱情與謀略，可不能只有1件單薄的藍色上衣。

(中國時報)