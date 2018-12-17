蔡英文和馬克洪的相似點

2018年12月17日 04:10 中國時報 林泰和

12月11日晚間，當法國政府對「黃背心」示威活動尚未處理完畢之際，出生於史特拉斯堡的摩洛哥裔青年薛卡特，對法國「耶誕之都」史特拉斯堡發動恐怖攻擊，造成至少3人死亡、13人受傷，2天後凶嫌被警方擊斃。伊斯蘭國艾馬克通訊社宣稱薛卡特為其戰士。這起恐攻在耶誕氣氛中特別受到社會關注。

對伊斯蘭恐怖分子來說，耶誕市場能聚集最多的「異教徒」。2016年12月9日在柏林的耶誕市集也曾發生恐攻。

此次恐攻發生前，薛卡特已在法國政府S檔案的國安威脅名單中。在此共2萬人的名單中，9500人具有極端伊斯蘭背景。薛卡特像許多北非移民第二代一樣，離鄉背井，面臨貧困和失業挫折，於是認同出現問題。到了29歲時，曾有27次因竊盜和暴力而被判刑。在2013年至2015年坐牢期間，思想轉向到其故鄉文化的伊斯蘭極端主義。貧窮、失業，對於政府與社會現狀不滿等因素，逐漸將他推進到「伊斯蘭國」的軍隊。

依歐洲歷史經驗，恐怖主義的產生，先是對當權政府產生「信心危機」，公民團體對政府信心瓦解，繼之採取「正當性衝突」的行動階段，挑戰政府正當性，最後政府面臨「正當性危機」。

此次史特拉斯堡恐攻，適逢巴黎黃背心運動風起雲湧之際。黃背心運動正是因為民眾抗議政府的燃油稅調漲政策。當總統馬克洪在G20與世界其他領導人會晤時，巴黎爆發自1968年以來最嚴重的動亂，造成馬克洪上任以來最大的政治危機，也產生法國政府的正當性危機。

史特拉斯堡恐攻的發生，主要是因為法國政府長期漠視法國北非移民所遭受的社會民生問題，包含貧窮、邊緣化與認同等。黃背心運動則是起因於馬克洪上任1年多來，不知民間疾苦，政策偏向富人，燃油稅僅是引爆點。

蔡英文總統上台之初，和馬克洪一樣，挾帶高人氣與人民高度期望，但是在一些社會民生相關政策的推動上，包括年金改革、一例一休、能源空汙、汰換舊車等政策，未能體恤民間疾苦、政策規畫也不夠周延，以致引發重大爭議和民怨。而縱使許多公民團體走上街頭抗議，執政當局也置若罔聞，不願調整政策，導致九合一選舉遭受重挫。

法國恐攻與黃背心運動的教訓，應可給執政黨明顯的啟示，施政應謙卑地傾聽民意，並即時採取行動化解民怨，以免讓政府陷於「正當性危機」。（作者為國立中正大學戰略暨國際事務研究所副教授）

(中國時報)