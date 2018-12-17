2018年12月17日 04:10 中國時報 周韻采

2018選舉結果揭開了2020總統初選的序幕，當民進黨還在舔舐敗戰傷口時，號稱國民黨中生代的政治人物已鳴槍對準總統候選人產生方式，企圖塑造全民調最公正。我以為將初選方式局限於全民調與黨員投票之爭是完全落伍的選舉思維，只會讓國民黨停留在老步數，無法集票。

首先，全民調的弊病在民進黨台南市、嘉義縣長初選時就已表露無遺，有心人士只要在樣本篩選上動手腳就會翻盤。其次，民調是靜態的，但選舉是動態的，初選題目是限定藍綠對決，還是要設計藍綠白、藍白，以及多人混戰各種情境題對比？題目設計絕對影響民調結果，這也是我屢屢與民調機構討論既有的民調題目不適用此次台南市長預測的原因。最後，民調有利於媒體形象好的候選人，但無法顯現其是否具接地氣的能動性，這也是目前國民黨候選人除了韓國瑜外最大的罩門。若總統大選時沒有韓流助攻，或韓流退燒，國民黨集票將倍感吃力。

如果此次國民黨在台南的失敗經驗，還有什麼可以說嘴的話，就是所有的候選人，不分藍綠，從今而後都必須展現網紅特質。台南網紅不是林義豐，而是陳永和，因為後者只靠網路社群串連且集結速度非常快。其於民調封關後爆紅，一般人包括媒體尚未察覺，競爭對手也還來不及反應，選舉就已經結束了。網紅之於政黨危險處在於：當網紅結合實體政黨，如4年前的柯P及當今韓總，即便是原艱困戰區也能所向披靡；若沒有實體政黨挹注如陳永和，則成為關鍵力量，左右選舉結果。

目前國民黨內主張全民調人士乃基於兩大黨對決假設，倘真有網紅參戰，即使不是檯面上已知的政治網紅，政黨基本盤將全面失能，陷入未可知的混戰。台南經驗告訴我們，政治人物只有自己是網紅，才能避免網紅吸票。

故政黨掄才機制應吸納網紅現象，才能將此未知的風險降到最低。傳統政治人物如何快速轉型成網紅？學學柯P的「一日市長」吧！這實境秀不是即興拿起手機直播，而是更好的劇本、更棒的演技及絕佳的剪接堆疊起來的「偽紀錄片」。國民黨實踐實境秀最好的場域不在媒體聯訪、不在攝影棚內專訪，而是像韓總般直接走入群眾，聆聽他們的聲音。從這個角度言，投票比民調給候選人更大的動力從事實境秀。

如果全民調真的最公正，為何美國總統初選也仍採行黨員投票？國民黨如果願改革的話，何妨在初選中引進美國柔性政黨的做法，開放一般民眾登記為選舉人，參與總統初選投票，避免黨意與民意的落差；同時經過群眾假投票產生的總統候選人，已具網紅特質，必可克服大選中莫名浮出的網紅暗礁。（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)