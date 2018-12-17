永別美麗少年

導演、作家陳俊志。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

曾以作品《台北爸爸，紐約媽媽》獲台北書展大獎的作家、導演陳俊志，日前因病過世，享年51歲。與他相識超過30年的好友、劇場人黎煥雄表示，《台北爸爸，紐約媽媽》是難得一見的傷痕文學，「觸及面向廣泛，同時談論同志、底層移民，還有台式生活面貌，引發共鳴。」

關懷同志 作品類型多元

作家平路表示，「陳俊志寫出台灣一個曾經貧脊，卻又豐沛的年代，還有詭譎多變的人情，其中仍有很多愛。」

陳俊志出生於1967年，畢業於台大外文系、紐約市立大學電影研究所，1997年和陳明秀拍攝首部紀錄片《不只是喜宴》，記錄作家許佑生與美國人蓋瑞的同志婚禮，受邀超過15個國際影展。1998年作品《美麗少年》記錄台灣青少年同志處境，2001年作品《玫瑰的戰爭》記錄遭受性騷擾女性的處境，2011年出版自傳作品《台北爸爸，紐約媽媽》，並有舞台劇版本，由黎煥雄執導。

衝勁十足 觀點發人深省

平路表示，陳俊志是一個張力十足、能把生命能量發揮到極致的創作者，「寫字對他來說是很重要的出口，他的不顧一切是一種創作衝力，能帶給我們的社會很大的想像力和創造力，讓世界不陷入窠臼。」

黎煥雄表示，和陳俊志相識在淡江大學，「他是我淡大學弟，我在1985年成立河左岸劇團，他也加入，雖然後來他插大去讀台大外文，但他和劇場的連結很深，我們都視他如家人一般的存在。」

自傳電影 成了未竟的夢

陳俊志的父親是爵士彩色沖印連鎖店的創辦人，他在《台北爸爸，紐約媽媽》裡，揭露家中因債務問題而四散各地，雙親移居美國，父親移情別戀，大姊吸食毒品過量致死等事，也談論他對父親的怨恨。

黎煥雄表示，陳俊志一直有個心願，想把《台北爸爸，紐約媽媽》改編成劇情電影，「他有先剪一個紀錄片版本，但一直都有做成劇情片的想法，幾經波折，還是沒能完成，原本我們說好，要從他下一部自傳《爵士的女兒》再出發，但沒機會了，希望他最後有感受到，劇場界對他滿滿的愛，雖然他不導舞台劇也不演戲，但他永遠都是我們心目中，那個騎車來淡水的文青學弟，是河左岸的人。」

(中國時報)

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