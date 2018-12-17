自燃照亮別人 老友誇他像一團火

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中國時報
／台北報導

陳俊志曾以紀錄片《美麗少年》、《玫瑰的戰爭》等作，喚醒社會大眾與政府單位性別平權意識，他對國中生葉永鋕之死的關注，也進而促成性別平等教育法。他的社運老友、台灣人權促進會前祕書長顧玉珍表示，「陳俊志是社運個體戶，他以影像、創作為別人發聲，不僅僅是燃燒自己而已，還勇於為他人照亮前方的路，現在想到他，還是可以感受到他的一團火。」

顧玉珍表示，陳俊志在成長過程中，因同志性向而遭受許多壓力，更能同理他人，「他很敏銳，當年看到地方新聞報導國中生葉永鋕之死，直覺案情不單純，就自發性地南下到屏東縣高樹國中觀察現場，也陪伴葉媽媽，並拍攝影像記錄，讓社會大眾開始關注這起事件，也因此促成性別平等教育法的推動。」

台灣同志諮詢熱線協會社工主任鄭智偉表示，陳俊志永遠站在第一線上，用正義感和行動力翻轉他人人生，「他的作品《美麗少年》，對很多同志都有鼓舞作用。還有之前AG健身中心臨檢事件，他第一時間趕到現場，堅持記錄台灣公權力，如何壓迫同志空間的狀態。」

鄭智偉表示，台灣同志諮詢熱線協會初成立時，承租不到任何空間，「他一知道這件事情，馬上告訴我們，他的三姑姑有房子要租人，並協助牽線，幫了我們大忙。」

同為陳俊志推動平權的社運老友、性別平等教育協會種子教師賴友梅表示，陳俊志很關心女性權益，「之前他在拍攝反性騷擾影片時，以細膩的方式陪伴當事人，和女性的連結很深。」

(中國時報)

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