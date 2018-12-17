慕提獲頒日本皇室世界文化獎

2018年12月17日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

今（2018）年是第一次世界大戰停戰百年，下月即將三度訪台的美國「五大之一」芝加哥交響樂團以「反思」作為新樂季主軸線，樂團將展開一系列包括威爾第《安魂曲》、蕭士塔高維契交響曲等紀念演出，提醒世人和平的重要。今年音樂總監慕提也因人道關懷，獲頒日本天皇所授予的日本皇室世界文化獎。

日本天皇所授予的日本皇室世界文化獎可以說是日本對諾貝爾獎的回應，它只頒發給諾貝爾獎委員會未涵蓋的領域。日本皇室世界文化獎委員會表示，慕提對音樂的付出已經產生長遠影響。慕提表示，一個好的音樂總監，必須能真正花時間關心，時時注意整個團隊，「這不單單是以一個藝術家的身分，同時也以身為人的本分。」

芝加哥交響樂團是慕提帶領的第五個交響樂團，之前包括佛羅倫斯五月音樂節樂團、倫敦愛樂樂團、費城管弦樂團及米蘭史卡拉大劇院，他不是擔任首席指揮，就是音樂總監。在慕提的自傳中，他表示芝加哥交響樂團是他「藝術家生涯最終的挑戰」。

2008年，芝加哥交響樂團三顧茅廬，終獲慕提首肯，2010年慕提正式走馬上任，成為芝加哥交響樂團的掌門人，至今再續第二個5年聯姻，2020年又續約3年。

慕提說，芝加哥交響樂團之所以吸引他的原因不只是因為可以做好音樂，「而且還有機會為那些需要音樂的人們做出貢獻。」慕提常帶樂團為年輕人舉辦音樂會，也主動去感化院、教會跟社區高中舉行免費音樂會，「我把音樂帶到沒有音樂廳的社區教堂時，我都會看到人們的熱情。」

指揮大師慕提與芝加哥交響樂團音樂會將於1月19日、20日在台北國家音樂廳舉行。

(中國時報)