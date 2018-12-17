Jolin發片撞佼佼「想搭順風車」

2018年12月17日 01:13 中國時報 蕭雅玲 報導

蔡依林昨在新北歡樂耶誕城嗨唱6首經典歌組曲。（盧禕祺攝）

王子第一次以一個人名義，擔任新北歡樂耶誕城表演嘉賓。（盧禕祺攝）

黃子佼和宇珊主持2018新北市歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，16日邁入第2天，蔡依林（Jolin）擔任壓軸表演嘉賓，身穿迷彩服露出性感小蠻腰，帶領8名外籍舞者一連獻唱〈看我72變〉、〈美人計〉、〈舞孃〉、〈大丈夫〉、〈PLAY我呸〉、〈大藝術家〉等組曲，把氣氛炒到最高點，賣力演出被黃子佼誇讚「唱到人中都出汗」。

Jolin開心表示：「我很久沒有在台北唱歌，下午彩排時看到很多粉絲，就想把晚上當作自己的演唱會。」她將於26日推出新專輯《Ugly Beauty》，昨帶來6首經典歌組曲，宇珊遺憾沒聽到新歌，Jolin說，她的新歌風格特殊，舊的歌迷要「習慣一下」。

巧合的是，黃子佼首張專輯《Live & Life》巧撞Jolin發片日，對此她謙虛表示：「我想搭你的順風車！」黃子佼秒回：「我才想要勸退，勸退我自己。」其實他為了主持Jolin聽歌會，早在日前就聽過她的新歌，他認為兩人「就好像拿西瓜跟洋蔥來比較」，根本無法比較。

親友認購近1500張

黃子佼前天主持首日活動時獻唱新歌〈同學會〉，他昨坦言這首歌從校園唱到尾牙場，是第1次歌詞一個字都沒有唱錯，但他卻不小心走音，「因為新專輯的伴唱帶完全沒有墊任何聲音，所以大概有走2個音，但整體來講還滿開心的。」

而他新專輯已有親友認購近1500張，並要求他簽名，「以賣實體CD來講，能賣到這個量已經很開心了！」他也擔心屆時簽名手會簽到扭到。

昨晚C.T.O、李佳薇、邱勝翊（王子）、陳芳語、熊仔、閻奕格、蕭秉治等歌手接力演唱。陳芳語穿中空裝唱跳Jolin的〈美人計〉，平常唱情歌都會閉眼的她，昨登升降台演唱〈愛你〉時，因害怕跌倒不敢閉眼，升降機下降時，她還因重心不穩嚇到吐舌頭。

(中國時報)