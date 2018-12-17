王心凌漂浮開場唱〈大眠〉

王心凌（右）昨在現場與熱情歌迷一同跳舞。（粘耿豪攝）

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中國時報
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王心凌昨舉辦簽唱會，魔術師把她漂浮空中，相當吸睛。（粘耿豪攝）

王心凌16日在台北舉辦《CYNDILOVES2SING愛。心凌》新專輯簽唱會，昨現場舞台一開始四周都垂吊著布幕，充滿神祕感，在場民眾都充滿好奇，當布幕瞬間掉落，魔術師在台上把王心凌漂浮在空中，令歌迷嘖嘖稱奇。她隨後緩緩降下，演唱新歌〈大眠〉，她表示有與魔術師排練過，「開場很不一樣吧，當成演唱會來做。」

王心凌為配合新歌〈大眠〉，漂浮時就閉眼像睡著，再由魔術師喚醒她。她打趣說：「只要睡覺就行，魔術師比較辛苦，我心情很輕鬆，就像睡覺一樣，不緊張。」

曾3天宅在家

她在新歌〈劈你的雷正在路上〉MV中扮演主播、宅女及購物專家，她表示自己以前很宅，曾3天不出門，都在家叫外賣、自己開伙，但現在已經較不宅，「人生階段不同，要去分配時間，工作家人和朋友，過得比較均衡一點，能動能靜。」她透露在家時就跟大家一樣的生活，「剛起床就是沒有刷牙，頭髮很亂。」

不過她家裡收納很整齊，「我處女座很整齊，加上從小就有嚴格的媽媽，從哪裡拿就要放回哪裡。」她時隔3年發片，很感謝歌迷多年來對她的支持，她透露昨現場有位歌迷過去因被違規車輛撞傷昏迷，她當時錄語音為歌迷打氣，「現在恢復良好，我今天有看到他覺得很感動。」

(中國時報)

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