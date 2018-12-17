華仔父愛噴發 分享女兒畫作

劉德華在香港紅磡體育館開唱，嗨翻全場。

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中國時報
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劉德華在演唱會大方曬出女兒的畫作。
劉德華老婆朱麗倩（右）帶著女兒劉向蕙（中）坐在台下欣賞演出。
華仔演唱會舞台、道具都很華麗，演出十分精彩。

劉德華（華仔）暌違8年開唱，15日在香港紅磡體育館舉辦「My Love Andy Lau劉德華World Tour」世界巡迴演唱會首場，向來注重隱私的華仔，首度讓6歲女兒劉向蕙、老婆朱麗倩和他的父母現身台下欣賞演出，他唱〈17歲〉時，舞台頂空布幕投影出可愛動畫，這些畫都是由華仔女兒劉向蕙所畫。

華仔大方曬出女兒的作品，他事後表示「是女兒學校功課畫的」，他並無參與一起畫製，他還用手比著自己，提到女兒現在還小，「版權是屬於爸爸的」。

而他在台上高唱〈你是我的夢〉、〈男人哭吧不是罪〉，及此套演唱會主題曲〈My Love〉等曲目，他感性說：「原本去年開演唱會是小孩讀幼稚園時，會比較輕鬆的，今年上小學壓力比較大，所以一直帶著非常緊張的心情，但上了台看到大家很輕鬆，壓力也頓時紓解了。」

不握手怕扯傷

他前晚也謙虛給自己的演出表現打60分，「興奮、緊張、累，我給自己的分數算高，但台下給我的分數還要高，大概多於60分吧，有時候觀眾令我表演忘形。」他讓老婆、女兒公開坐在觀眾席看演唱會，「堂堂正正看，不用避，免得你們亂寫。」他並澄清這次演唱會取消跟歌迷握手的原因，「醫生擔心我突然被扯傷，平常也會吩咐司機小心駕駛，不要突然煞停車子。」

(中國時報)

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