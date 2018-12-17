張晉感冒蔡少芬針灸搞錯穴

張晉（左）和少林出身的釋彥能對打。

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中國時報
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蔡少芬（左）與老公張晉感情好常放閃。（資料照片）

電影《葉問外傳：張天志》由功夫明星張晉主演，他從武打替身起家，從影多年積傷累累，老婆蔡少芬常邊罵邊心疼，卻也為他「久病成良醫」，學會拔罐、梅花針，他笑說：「她還買了人體穴位圖，我就當小老（白）鼠。」一開始難免鬧笑話，有次張晉感冒，她卻把針插到腸胃穴，不過張晉把治療當情趣：「我就出門受傷，回家養傷，還當作培養感情挺好的，拔罐、插針不能動，就能在家聊天。」

演員為拍《葉問外傳》受不少傷，張晉有場在招牌上的打鬥戲，不但要克服懼高症，還常撞在生鏽的招牌上，「小傷天天都有，手腫瘀青。」另場和好萊塢拳擊明星戴夫巴帝斯塔（Dave Batista）的餐廳武打戲，他因撞到吧台導致肋骨軟組織受傷，「咳嗽就會疼，很怕傷得太重需要休息，影響拍攝。」

讚楊紫瓊敬業

為求真實性，張晉下手也不能留情，和楊紫瓊以兵器對打的戲拍了12天，楊紫瓊被他打到手肘瘀青，只能用粉底把遮住泛紫的皮膚，讓他不禁感嘆：「以她這個階段，沒有必要拚命去拍動作戲，但她天天打，這個女演員太敬業了，還說：『直接來！』」

張晉甚至把鄭嘉穎的替身打到入院，他坦言對方一度因輕微腦震盪而嘴歪，「還好過了2天就可以出院！」他充滿歉意說：「打到別人心裡挺不好受的。」不過他也開玩笑嗆對手戲演員：「鄭嘉穎害怕了！」所以才讓替身上場。該片26日上映。

(中國時報)

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