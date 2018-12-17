把死說成活沈玉琳授成功學

2018年12月17日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

「Uplive」16日直播「2018年度盛典」，是沈玉琳首次主持直播典禮，面對現場多達300位網紅正妹，已婚的沈玉琳笑喊「心癢癢的」，心裡小鹿亂撞成一團，有些力不從心；對於擔綱直播主持重任，沈玉琳表示心情非常好：「因為這邊都是妹仔，一進會場就覺得香香的，充滿年輕朝氣！」提起如何當個成功的直播主？他大膽直言：「想做成功的直播主，就是要極盡荒謬之事，把死的說成活的。」

近年直播平台興盛，沈玉琳表示：「台灣這幾年『粉絲經濟』蓬勃、賺很多錢，人就是這樣嘛，賺到錢，心情才會好！」認為愈來愈多的年輕人踏入直播主行業，唯有出奇致勝才能脫穎而出；他以自己常在節目中脫稿演出為例，「最怕碰到乖乖牌的來賓，最好跟自己一樣天馬行空的來賓，就喜歡大亂鬥的場面，還要無時無刻的天馬行空亂入，觀眾看得才開心。」

沈玉琳表示自己主持節目若遇上失誤狀況，會「將錯就錯」進行下去，「幹麼要照稿演出，大家就是要看直播主有何本事，走自己的風格才是王道，想哭就哭，想瘋就瘋啊！」他覺得想做成功的直播主，要能極盡荒謬能事，把死得說成活得，更要會舉一反十，將毫無邏輯的事秒變合理。

Uplive明年將在高雄設置網紅培訓教室，更於樹德大學成立網紅學院，由沈玉琳擔任學院院長，攜手打造網紅城市；對此，沈玉琳說：「台灣早期的網紅都是「野生的」，但現在靠『養殖』，歡迎有自信、大膽的，不要臉皮薄的，然後經過我的考驗及調教，我有信心能打造獨特的網紅之星。」

(中國時報)