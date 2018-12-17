胡宇威錯身初戀不敢認

2018年12月17日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

胡宇威在片中化身撿回收的小人物。

由黃朝亮執導，胡宇威、鄭人碩主演的明年賀歲檔電影《寒單》，透過本土民俗「炸寒單」帶入男主角胡宇威贖罪的故事，片中同時也探討霸凌議題。小時候在美國念書的胡宇威，當時是班上少數的華人學生，偶爾難免遭同學嘲諷，不過他國小記得最清晰深刻的不是痛苦的歧視語言，而是班上一位日籍同學YUKI，也是他兩小無猜的初戀。

胡宇威國小四年級轉到YUKI就讀的班級，兩位亞洲面孔一見如故，時常玩在一起，就連暑假也都處在一塊，很自然地就被班上湊一對。胡宇威仍依稀記得當時手不小心碰到對方時那種悸動的感覺，只是兩人緣分不長，五年級對方突然無預警轉學，而且搬離原本的州郡，已經不是他騎單車就能到的距離。

「因為對方家教嚴格，我到現在都認為她是不是因為跟我太好，所以家人決定讓她離開。」事隔多年，胡宇威至今依舊記得YUKI的五官，皮膚白皙、眼睛大大的。

同學不敢動手

他說後來上國中，疑似跟對方擦肩而過，他當下怕認錯人沒開口喊對方的名字，但這一錯過，此後他就再沒有機會遇見YUKI，浪漫情節宛如愛情小說。

胡宇威在《寒單》中因為家境不好，從小就跟母親從事資源回收的工作，衣服鞋子都是撿別人的回來穿，念書時總被同儕言語霸凌，不過他勤奮向學，從小到大品學兼優，家裡貼滿獎狀，他解釋：「角色心裡很氣，因為好強很愛面子，只好忍耐，等有朝一日一定會強過對方。

雖然在國外長大，但因為大家都知道胡宇威有學武術，而且當時李小龍的電影在校園內正夯，同學很自然地就認為他不是好惹的人物。所以胡宇威坦言，一開始無法理解被霸凌者為何不反擊，因為他自己是一個必定反擊的人，「以前打球，有人看我不爽，就用籃球砸我，我直接轉身跟他開幹。」《寒單》明年1月23日在台上映。

(中國時報)