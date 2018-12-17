胡宇威甩洋味7字髒話罵得溜

胡宇威為電影學吸菸，首次體會「癮」的滋味。

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中國時報
專訪
胡宇威在炸寒單時僅能用手中榕樹葉護臉。
鄭人碩（左）跟胡宇威兩人各有不同魅力。

胡宇威在國片《寒單》中一改過去公子哥形象，演出社會中下層小人物，他為角色提前到回收場實習2周，造型弄得髒兮兮、身上有疤、理平頭、撂台語，原本不會吸菸的他，在導演黃朝亮的指令下，他捨去道具菸，直接吸起真菸，胡宇威不諱言表示拍到一半「真的上癮了」。

在確定要演出後，胡宇威就開始學吸菸，一開始便胸有成竹放話：「戒菸有什麼難的！」他從頭到尾吸菸超過2個月，有次拍攝中吸太大口，還差點在鏡頭前暈倒，之後卻慢慢理解上癮的感覺，連下戲都還會吸，有天黃朝亮跟他說拍完了不用再吸了，他反而去跟劇組工作人員「打菸交朋友」，一直到他完全殺青，竟毅然決然秒戒菸，「對我自己有承諾，畢竟一開始都嗆聲戒菸很簡單了。」超群的意志力，大家都嚇一跳。

另外有一場戲是胡宇威向對手演員鄭人碩反擊，起初鄭罵了一句髒話，當下胡宇威真的被氣到，就臨時加戲現場回嗆罵髒話，從3字經流利地罵到到7字箴言，看得黃朝亮相當滿意，導演也透露：「有些戲他堅持用台語，他台語完全沒有ABC腔，且最近養成的口頭禪是『夭壽』。」

整部電影裡，跟胡宇威感情戲最多的女演員不是女主角小薰，而是金馬影后楊貴媚，兩人演出苦命母子情，胡宇威說：「她常常會在現場教我演，讓我想起自己的媽媽。」

吸菸有害健康

(中國時報)

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