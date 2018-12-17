黃朝亮選角負面反派一次滿足胡宇威

2018年12月17日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

黃朝亮執導國片《寒單》，再次挑戰他最熟悉的過年檔期戰場，不過這次不同以往跟豬哥亮合作的喜劇《大囍臨門》或《大釣哥》，而是走心的劇情長片，電影找來胡宇威搭鄭人碩，兩位男演員外型、路數截然不同，黃朝亮將他們湊在一起，說原因是：「這兩個角色就是我的一體兩面。」

從小成績優異的黃朝亮，小學6年都當班長，同時也跟頑皮的同學混得很好，國中畢業時，他暗戀的女同學還在他的畢業紀念冊上，寫下「八面玲瓏」的評語，他形容自己應該就是所謂黑白通吃的那類人。

黃朝亮為了電影的真實度，親自上轎體驗炸寒單，雖然有請工作人員把鞭炮丟得遠一點，還是被炸到手臂，傷口至今未痊癒，唯一能讓他保護臉部的工具，就是手上的榕樹葉，靠樹葉擋鞭炮破片和搧開濃煙。

選角方面，黃朝亮透露胡宇威一直是他心中的名單，「這個角色我真的看了很久，想了一圈最後還是找到他。」兩人7年前曾在金門合拍戲劇《戀夏38℃》，當時黃朝亮偷看胡宇威的劇本，上面台詞滿是注音符號標記，黃還在開拍前大換整個劇本，讓中文不好靠拼音背半天的胡超級傻眼。

胡宇威這次演出《寒單》，自認是一個「等待許久的角色」，黃朝亮補充：「觀眾會感受到他不一樣的一面，有很多細微的地方，他想要負面、想要反派感，我給他一次滿足。」

(中國時報)