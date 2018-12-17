2018年12月17日 01:14 中國時報 徐亦橋 報導

造型帽1萬7500元。（JOJ PHOTO攝）

費力克斯馬利托拍攝時尚專題迅速變身義大利帥哥，Prada Logo徽章外套9萬5000元，高領針織上衣1萬6000元，丹寧長褲3萬8500元。（JOJ PHOTO攝）

Prada Pradamalia SCUBA迷你生物吊飾，1萬6500元。（Prada提供）

Prada Pradamalia TOTO&OTTO迷你生物吊飾，1個1萬6500元。（Prada提供）

Prada Saffiano手拿肩背包，5萬4500元。（Prada提供）

來台灣宣傳剛上映的同志片《野放動物》，才25歲的演員費力克斯馬利托拍照也夠「野放」，他既不化妝也不梳頭，全天然上陣，穿衣也沒任何限制，「我是一個演員，可以穿任何的衣服展現。」這句話似呼應戲裡演男妓的他，裸體比穿衣服多，大膽真槍實彈。看來拍戲、拍時尚，這位法國小鮮肉都沒極限。

身體感知 體驗角色

費力克斯以同志電影《BPM》出道，又拍了《野放動物》，並以此片獲得坎城影展「明日之星」大獎，問他演出這角色前是否有做什麼準備？「我不是進入這個角色，而是邀請這角色進來。」他表示，自己是事前藉由舞蹈等身體感知，去體驗這個角色，還有他的情感。電影公司也透露，為優雅演出3P床戲，還有巴黎編舞家指點費力克斯的愛愛姿勢。

邊拍邊玩 氣氛火熱

才剛穿Prada春夏西裝，費力克斯突然就秀一段義大利式英文，接著猛擺傲氣意式帥哥樣，另一套戴上造型帽後，他先配合戰鬥民族般造型來段俄式英文，還邊跳舞邊拍照，流暢動作20分鐘搞定拍攝，棚內早被他炒得熱翻。「我玩得很開心！」費力克斯說，品牌布料很好，也非常優雅，對有帽子那套更是印象深刻。

(中國時報)