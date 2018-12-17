2018年12月17日 01:14 中國時報 陳張眾 報導

POLO RALPH LAUREN針織開襟外套，1萬4080元。（POLO RALPH LAUREN提供）

男星陳冠希日前選穿POLO RALPH LAUREN推出之Winter Stadium系列大衣，現身上海國際潮流文化展。（翻攝自POLO RALPH LAUREN官方微博）

美國品牌POLO RALPH LAUREN邁入50周年，其融合復古正裝風格及運動氣息的設計，造就歷久彌新的經典樣貌。日前品牌選於耶誕前夕舉辦佳節系列及2019早春系列預覽，為下一個光輝世紀拉開序幕，除紀念款Polo Bear小熊限量商品外，充滿街頭氣息的Winter Stadium運動系列，更引起不少年輕消費族群的關注，包含潮流界代表陳冠希、男星陳柏霖等人，也曾身著此系列服飾亮相。

本系列以POLO RALPH LAUREN自身為美國隊打造之1992年巴塞隆納奧運制服為靈感，代表性的P-Wing標誌及由大膽黑、紅、白組成的機能輪廓，用時尚眼光重新定義運動風格。而慶祝品牌成立50周年推出的紀念款Polo Bear小熊限量系列，分別透過「國旗熊」、「馬汀尼熊」及「校園熊」等不同款式，刻畫出饒富童趣的率性氛圍。另外，2019早春系列及Great Outdoors系列女裝，則將航海及冬日山野度假元素納入設計之中，整體運用混搭手法，呈現溫暖繽紛的視覺層次。

(中國時報)