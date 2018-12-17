達人帶路 玩味體驗橄欖油

2018年12月17日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

橄欖油達人吳凌志。（瑪納食品提供）

達人吳凌志表示，好的油品是可以直接喝的，也可以搭配各種餐點調味，不造成負擔。（瑪納食品提供）

來自南非產地開普敦的天然橄欖果油－安坦地特選初榨橄欖果油，與獲選世界金牌的豐依娜橄欖果油，一年供應台灣限量2萬瓶，單瓶250ml特價599元起，以小農精神直送來台。（瑪納食品提供）

台中Bistro88義法餐酒館，配合橄欖油玩味體驗活動，將以桌邊服務提供消費者嘗試風味變化。（Bistro88提供）

無論是清爽的沙拉、法式麵包，在天然橄欖油提味下，皆能變幻出好滋味，也是歐洲人的傳統吃法。（吳奕萱攝）

2014年的黑心油連環爆事件，至今令許多消費者心有餘悸。每天吃下肚的食用油，也是最容易被忽略的細節，如何分辨好的油品，全世界仍很少有完善的檢驗標準。橄欖油達人吳凌志表示，全球有很高比例的橄欖油為「精煉油」，混雜不少品質低的壞油，即使包裝上標明「冷壓初榨」，仍難保證其真實。國際記者Tom Mueller，就以《失去貞操的橄欖油》一書，踢爆國際油品大廠的食安漏洞。

定價反映成本 但非愈貴愈好

吳凌志表示，民眾在購買橄欖油前，應先注意售價，1ml的價格應約在2～3塊台幣，250ml的瓶裝，至少要售價500元台幣以上較保險，但非愈貴就愈好，其中可能隱含行銷費用；其次是瓶裝應為黑色，避免日光照射或氧化；而好的廠商會在成分標示註明「多酚」營養含量，多酚就如綠茶的兒茶素一般；最後建議親自聞味，好的橄欖油帶有天然青草或果香，與其他混合或精煉油的味道不同。

成立4年的瑪納食品，代理南非開普敦一帶88公頃的橄欖果園油品，原本在外商銀行軟體公司工作的吳凌志，因食安風暴意外踏入油品研究，加上從小在南非成長，契機認識果園主人，將獲得金牌的橄欖油成功引進台灣，一年僅供應台灣2萬瓶，朋友稱他是「南非小農」。他表示，好的橄欖油一試就知道，拿來炒菜味道可能不明顯，但加入麵包、沙拉、牛排、冰淇淋等料理無一不合，從舉辦「品油會」教育民眾選油觀念，到現在才在momo購物網開第一家商品通路。

目前該品牌的安坦地特選初榨橄欖果油，和豐依娜橄欖果油共3款，與台中Bistro88義法餐酒館合作，可以桌邊服務讓消費者體驗料理「加加油」的不同風味；也將在中視《樂活有方》節目介紹選油訣竅，並歡迎全台高級義法餐廳加入合作。

(中國時報)