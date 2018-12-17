耶誕夢幻新潮鞋 經典老爹搭流星雨

時尚復刻全新莫蘭迪配色PUMA Thunder Rive Droite奢華右岸老爹鞋，4680元。（PUMA提供）

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中國時報
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adidas解構經典UltraBOOST，重磅推出UltraBOOST 19革命性鞋款，5990元。（adidas提供）
雙子座流星雨加持，Hug Day限定FILA RAY銀河版，2480元。（FILA提供）

耶誕將至，運動品牌推陳出新搶攻年底換鞋潮，不但去年風靡的老爹鞋再進化，延續《延禧》風潮的莫蘭迪色再領女性潮流，而為慶祝本月的難得一見的「雙子星流星雨」，浪漫流星雨聯名鞋款也獨家出擊，冬季潮鞋話題張力十足。

PUMA從去年底一直延燒到今年的老爹鞋風潮，更讓品牌經典復刻Thunder Spectra在全球傳銷售捷報，乘著時尚復古浪潮，年底PUMA也首度與杜拜成衣品牌LAMA JOUNI合作，推出「Thunder Rive Droite」奢華時尚老爹鞋，以浪漫巴黎右岸「Rive Droite」為名，加上今年最夯的莫蘭迪全新配色而成，為復刻老爹鞋注入高端奢華新氣象。

而搭上年度三大流星雨之一的「雙子座流星雨」，FILA延續流行的老爹款式，將FILA RAY鞋面上的流線條紋，升級成宇宙光白銀流星色，與繽紛七彩銀河色兩種光芒，在耶誕節、跨年出遊時靠它閃瞎全場。

另外，adidas重磅推出UltraBOOST 19革命性鞋款，首發配色Laser Red，靈感取自於無法被掃描與讀取的紅色雷射條碼，外型超越經典。全面升級的BOOST中底，UltraBOOST 19增加20％的BOOST含量，提供更完整的能量回饋與緩震，及更扎實的腳感；此外也搭配新型的Torsion抗扭轉系統，在雙足落地時給予優越的支撐力。

(中國時報)

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