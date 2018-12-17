5＋2運動休旅車 帶著全家趴趴走

2018年12月17日 04:10 中國時報 陳大任 報導

LEXUS RX L車系2019年式規配略有調整，RX450hL旗艦版、頂級版升級為20吋降噪鋁圈，豪華版新增HUD多功能抬頭顯示器，售價各為344、314、284萬元。（陳大任攝）

HYUNDAI SANTA FE大7人座安全旗艦版配備AVM環景輔助、LCA車道變換後方警示，以及BSD、RCTA、FCW、LDWS等6大主動安全科技，售價119.9萬元。（陳大任攝）

VOLVO XC90提供「氣壓式懸吊控制系統，附5項調整駕駛模式」選配，會依不同路況即時調整，若在後廂取放重物時，還可手動調整高低，最大落差達5cm。（陳大任攝）

SKODA Kodiaq大型天窗延伸到第二排乘客頭頂上方，享受極佳的採光與視野，前座椅背附加摺疊式小餐檯可放置食物，提供汽、柴油及不同排氣量的選擇。（陳大任攝）

竹南蕃社聚落近年發展出許多活動，古厝耶誕派對是每年小朋友最想參與的活動。（張海翎提供）

古厝內有面花磚牆，蒐集自1920至1935年間，由日本製造銷售至台灣的建材，大多用於屋頂裝飾。（陳大任攝）

加碼推薦 5+2運動休旅車不僅擁有乘坐人數的彈性優勢，四輪傳動的特性有著更大的地形適應力，尤其在假日休閒時刻，往山上去、往海邊走，是家庭用車的好選擇。

近年國內休閒旅遊變得更多元，例如台中麗寶樂園就結合遊樂園、休閒飯店和OUTLET，隨著賽車場完工開幕，爸爸玩車、媽媽逛街、小朋友玩遊樂園變成一種新模式。另外，近年許多青年回鄉打拚，全台各地發展出不同特色的小聚落，不只是有吃有玩，結合在地文化的知性之旅才是最大魅力。

民俗活動 錯過可惜

最近藉由試車走訪竹南中港地區蕃社聚落，這裡的中港慈裕宮與北港朝天宮、東港東隆宮並稱「台灣三媽祖」，最具特色的民俗活動除了元宵節炸寒單，就是洗港祭江；附近的陳家古厝見證竹南早年以金紙製造聞名的歷史，據陳協和金紙行第三代陳坤輝表示，頂盛時期有數百家金紙廠，至今只剩幾間還在堅持手工製作。

蕃社之名源自清代，為道卡斯族人聚落，後來漢人來了之後也就沿用舊名。近年有許多青年來此創業，例如經營輕食的House好事，還有蕃社烘焙小屋，House好事店主張海翎同時也負責管理陳家古厝，為了讓更多人了解竹南金紙文化，除了提供導覽亦結合附近店家舉辦手作體驗，更有創意的是在古厝辦耶誕派對、小朋友報佳音，就地取材的實木、磚塊堆疊成耶誕樹，本周末22、23日兩天還有微市集活動，23日有報佳音。

(中國時報)