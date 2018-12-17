Audi SQ7 TDI性能卓越

2018年12月17日 04:10 中國時報 陳大任 報導

排檔座採取Brushed aluminium Sono銀色飾板與Carbon Atlas碳纖維飾板搭配，置杯架穩固性極佳。（陳大任攝）

後座空調不僅在B柱有出風口，中央出風口下方還有液晶顯示的雙區溫控調整，並配置兩個車充插孔。（陳大任攝）

第三排座椅為電動收納，相當平整，行李廂空間可變化成7人（235L）、5人（705L）、2人（1890L）。（陳大任攝）

Audi SQ7 TDI在產品家族中，是首部由Audi Sport品牌針對Q7豪華休旅車系所調校出的頂級性能旗艦，內外觀造型均經相當程度運動化升級，試駕那天自台北開往台中麗寶賽車場，中途在泰安休息站暫停，即吸引車迷上前賞車。

Audi SQ7 TDI配置4.0L V8 TDI柴油引擎，特殊的是它可藉由AVS可變汽門伸程控制系統的作動，依序讓兩具透過廢氣帶動的渦輪機於不同轉速域分別進行增壓，再加上供應系統的配合，簡單說，就是能讓駕駛在任何轉速域都能享有源源不絕的動力，讓車重高達2330kg的Audi SQ7 TDI，可在5秒內從靜止加速到100km/h，這是許多房車做不到的性能表現。

此外，ACC主動式定速巡航控制系統可在0-250km／h範圍內自動控制煞車及進行加速，至於底盤部份，配置先進的Audi drive select可程式車身動態系統與S專屬主動式氣壓懸吊，提供舒適、自動、跑車、越野、高效能、自主設定等6種模式，在實際駕馭的過程中，可感受其豐富且饒富樂趣的操駕體驗。

(中國時報)