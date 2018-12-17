2018年12月17日 04:10 中國時報 程皎暘

與匯發市場部開了幾輪會議後，我大概搞清了事情的來龍去脈：

3

幾年前，匯發市場部經理收到一份匿名郵件，說是有辦法利用駝背老人和廢棄紙皮來做房產生意。起初經理沒有理會，不久，又收到視頻－－就是那老人變龜，人跌入龜殼，並進入複式樓的畫面。儘管視頻內容荒誕，但看上去真得可怕。誰會花大價錢制作特效來唬弄我呢？無論如何，經理決定見見這人。於是，一個自稱是安老院院長的中年女人帶著那只陸龜來了。就像米婭示範的那樣，院長假扮女兒，騙老人變回人形，打開駝背，並帶經理踏進背裡的豪宅參觀。據院長說，不知這癡呆老人從哪得來的辦法，每日用紙皮混著自己割下的血肉，扛在背上，砌成駝背，再撕扯駝背變龜，自己的肉體跌入龜殼去享福。駝背越大，龜殼越大，房子空間也越大－－但老人承受的皮肉之苦也越多。

此事引起高層重視。他們先是從院長那裡高價雇來被棄置已久的癡呆老人，加以研究、調教，將其駝背內的複式樓開發為樣板間，又與偵探公司合作，跟蹤調查所有拾紙皮的駝背老人。果然，以紙皮砌駝背的技巧，早已在拾紙皮的老人間流傳。那些無人留意的角落裡，夜色中，總有那麼一兩個駝得好似蝦仁的老人，隱在紙皮山後，變成陸龜，遁入豪宅。

於是，匯發集團開始以自己的方式，嘗試和那些神祕的駝背老人達成合作關係。

「至於是什麼樣的合作方式，我就不能泄露了，這是商業機密。我唯一能告訴你的，就是我們集團將會推出一系列名為『紙皮龜宅』的計畫，服務包括租賃、旅遊及娛樂。而你們要做的，就是以紙皮、駝背與龜宅為主要元素，制作一系列娛樂性強且具有公益性的網絡短片，為『紙皮龜宅』奠定龐大粉絲群。」米婭如是告訴我。

「清楚，明白。」我連連點頭。

按照匯發集團的要求，我和同事馬不停蹄地開會、頭腦風暴，確定出宣傳短片大綱。我們將老人設計成陸龜俠的形象。龜－－象征吉祥、長壽。俠－－則暗示將駝背幻化為複式樓的怪誕之事是一種超能力。至於那些血肉模糊的脊背、蠟黃蒼老的胴體，通通都不能出現。那麼，真人動漫的表現形式，最合適不過了。

至於故事情節，可以通俗一點。一個平日看似拾紙皮維生的駝背婆婆，每逢夜晚便化身為陸龜俠，帶無家可歸者、流浪貓狗等，進入自己的龜殼，同享家的溫暖。演員自然不能找那癡癡呆呆的阿婆。必須得是一個氣質脫俗，滿眼透著靈性，笑起來讓人相信即使變成龜，也能活得瀟灑快活的老人。

這樣的老人，除了艾琳，我不認識第二個。她除了外型出色外，也深諳編劇之道，加上她又那麼看好我，說不定不僅願意友情出演我的廣告片，為我司省預算，還能指點我廣告劇本的創作。

事不宜遲，我趕緊從棄用的舊手機裡，翻出了艾琳的電話，發了信息：

「老師，好久不見了！你最近忙嗎？我這幾天剛好在九龍塘附近工作，有空的話，約你飲茶呀。想你。」

艾琳隔了幾個鐘才回覆：

「謝謝掛念，但我已搬家，你來深水埗找我吧。」

「深水埗」三個字令我覺得蹊蹺。那可是魚龍混雜的貧民社區，艾琳那樣孤傲高貴的老太太，怎麼會跑去那裡住？可能，鮑魚燕窩吃多了，也想體驗平民生活吧。再說，艾琳這樣的有錢人，在不同地段坐擁房產，輪流住著玩玩，也是正常。於是，我與她約了見面時間。

4

臨近深水埗，一股又窮又奸的氣味好似幽靈一般、四面八方朝我襲來。它來自南亞人猥瑣的掃視，菲律賓女傭擺在石凳上的赤腳，師奶裹在肥膩大腿的魚網襪，獨身男人光禿禿的腦袋、凸起的肚腩、撫摸動漫手辦女孩的短粗手指，還有兜售十蚊產品的破舊店鋪，泛著肉臭味的街頭集市…這裡的一切都讓我覺得不安又熟悉，彷彿回到童年居住的佐敦，那裡有著和深水埗類似的窮。發霉骯臟的日子熬了我十三年。父親北上做生意，忽然發財，才帶我搬去了珀麗灣，一個可以看到海的高雅社區。儘管如此，父親仍繼續北上，努力買樓又賣樓，不敢鬆懈；母親也勤儉持家，嚴苛待我，督促我學習賺錢的技巧，畢竟還有三個弟弟，靠我去幫襯。

「阿荺！」我聽到熟悉的聲音，醇厚的煙嗓，透著一股不羈的悠揚。我回頭一看，卻不敢相信，眼前人就是迎接我的艾琳。

她比以前瘦了一圈有餘，原本飽滿的面頰向裡凹陷，雙眼皮浮腫在眼袋裡。曾經經典的童花頭也沒了，隨意盤起髮髻，露出額上的皺紋。原本微駝的腰背，此刻好似多了個小肉團，擠在脖頸後，突兀在棉質T恤裡，像個翹首等在幼稚園門口的尋常外婆。

「吃了嗎？」艾琳依然笑著，露出愈發蒼黃的牙，「我帶你去吃點什麼？」

「喔不了，不了…」我連忙搖頭，「我已吃過，今天就是想來看看你。」話到嘴邊，我又咽了回去，沒有提起任何與廣告片有關的東西。

艾琳也許真的以為我掛念她，一路上牽著我，好似真當我是她的外孫，說說笑笑，毫不顧忌：

「我今天特別高興。你知道為什麼嗎？」她對我調皮地眨眼。

我搖頭。

她告訴我，自己終於過了65歲，可以領長者卡了。

「拿著此卡，即可享受交通優惠！」她一本正經地模仿公益廣告裡的宣傳詞，忍不住又笑，彷彿吃了天上掉下的餡餅。

艾琳的新家在一個改造後的唐樓裡。

「我學生－－」她經過大堂時，指著我對看更大叔說，「特地來看我的！」

大叔敷衍地笑笑，眼神掃過我露在一字肩外的皮膚。

「新家有點小，不過我一個人還是夠了。」艾琳一邊說，一邊帶我進入一條又瘦又長的走廊，經過三扇大門，那裡分別傳出孩童啼哭、粵語殘片曲調，以及一股濃郁的中藥味－－「到了。」

推門而入後，艾琳點亮了燈，屋子便一覽無遺。二百呎左右的空間裡，依次出現在牆邊的是鞋櫃、洗碗池、迷你冰箱、折疊餐桌、電腦桌、目測一米五寬的床。艾琳率先走到床邊，利索地將床沿向上一推，它就被折疊成了一個長沙發。

「我去食煙，你隨意坐。」艾琳走去我身後，拉起折疊門，躲進一個僅容下兩人站立的小小廁所。

我坐在沙發上，摸了摸鋪在上面的床單，光潔滑溜，好似是真絲材質，湖藍底色，印著淺金暗花－－這一定是從她那豪宅裡帶來的。

「老師…」我終於忍不住發問，「你為什麼從九龍塘搬到這裡呀？」

艾琳沒有理我。想必她又沉迷在尼古丁的浸泡中，半晌才悠悠地應了一聲：

「之前那房子被我賣了。」聲音被抽風機吹過，飄飄忽忽的。

吸過煙後，艾琳看似平靜許多，從短褲口袋裡掏出一個手帕，來回擦臉－－我這才留意，她稍稍用力說話，便會滿頭虛汗。

「其實呢，我對你們那一屆的學生一直覺得慚愧。」她忽然又說起往事。

「怎麼呢？」

「那年是我最衰的時候。我媽病重，我一直忙著照顧她，整個人都抑鬱，睡不著，沒精神上課－－以前我不是那樣的。想不到，過了一年，我媽還是死了。」

她說起這些，我才又回想起六年前她在課上打瞌睡的模樣。

「沒有其他人幫你一起照顧母親嗎？」我問。其實我也並不想知道，但看艾琳陷入往事的樣子，覺得還是象徵性和她聊聊比較好。

「我爸很小就跟人跑了，移民去外國享福，丟下九龍塘那房子。我和媽一直在那房子裡住著，有個菲傭，跟了我們很久。我媽死的第二天她就辭職。我還奇怪她怎麼那麼著急走？後來才發現，她偷了我媽首飾。」

「那你其他家人呢？都不管你的母親嗎？」

「我就只有我媽一個家人呀。」艾琳又笑，「我是獨生女，兼獨身主義。」

一來二去，我真和艾琳聊開了。原來這女人年輕時是舞者，一次演出傷了腿，只好轉行。那時TVB演員班正流行，她去報名，卻被老師發現創作天賦，臨時被拉去做編劇助理－－這就誤打誤撞進了編劇圈。

「但我脾氣不好。最鼎盛的時候得罪了人，不肯道歉，辭職去找別的工作。誰知道呢，離開電視台這個靠山，我就什麼也不是。做過廣告，也做過公關，跌跌撞撞地，才終於爬到公司高層，但椅子還沒坐熱，公司就被大集團收購，我們這些前朝遺老通通被炒。」說著說著，艾琳又掏出手帕來擦臉。

「好在有熟人介紹，讓我去做老師。我安安穩穩度過了中年危機－－哪知道，晚年翻船了。」

說到這，我才又想起自己最初的疑問：

「對了，九龍塘的房子為什麼要賣掉呢？」

艾琳嘆口氣，當著我面連吸兩根菸後，才說了出來：

「我傻，被騙了。」 （待續）

(中國時報)