2018年12月17日 04:10 中國時報 楊渡

《海岬之神》──伊斯坦堡紀事

沉思的面容，

優雅的微笑，

飄逸的薄紗披在青春肉體上，

呼之欲出了細膩飽滿的乳房。

飛揚的手臂，

智慧的額頭，

那些存在而凝結的

每一個肉體，

每一張面容，

都曾是歷史上的某一個早晨，

某一個黃昏，

某一個愛恨交織的瞬間。

最後化成一座座雕像，

在博物館沉靜的角落，

在碎葉與塵埃之間，

被遺忘或者被瞻仰。

然而他們的鼻樑都已斷裂，

他們的手臂只剩半截。

在戰火燃燒的每一個季節，

他們曾被槍炮轟擊；

在異教徒的祈禱聲中，

他們毀壞如牆角的磚石；

幾千年的信仰與征伐，

這世界還留下什麼文明？

當博斯普魯斯海峽的晚風，

拂過少女浴後冰涼的肩，

當拜占廷戰船的笛音，

穿透城堞上的眼睛，

幾千年的帝國記憶，

幾世紀的戰火連綿，

幾朝代的興亡更迭

只留下這大理石的冷凝。

在歐亞大陸的交界，

戰火還在悶燒。

為了荒涼的沙漠，

為了地底的石油，

為了多一刻的權力，

為了心中無明的神，

廝殺持續，直到最後一天。

英雄的劍早已腐爛，

權杖的手成了塵埃，

路邊一根泛白的骨頭，

誰知道那是流浪的野狗？

還是那一個英雄的殘骸？

幾隻老烏鴉嗄嗄呼喚，

停在戰後的城堞邊，

那裡有幾片殘餘的麵包屑。

文明再荒涼，

總還有末日的餘糧。

天藍得比一萬年前更明艷，

飛彈交織，畫著一道白線。

最後只有這一室的雕像，

躲在海岬的小角落，

注視著，朝陽和夕日，

注視著，高塔上的國旗換了又換，

死亡的武器改了又改，

直到一切都焚毀殆盡。

只剩下沒有眼睛的神，

在廢墟中，空茫凝視。

2018.八月

(中國時報)