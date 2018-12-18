柯P定槌 大巨蛋要蓋

大巨蛋主體內只有屋頂的工程大部分完成，其餘大部分的地方並未施工（本報資料照片）。台北市長柯文哲(左)（方濬哲攝）、文化部長鄭麗君(右)（黃世麒攝）。

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中國時報
／台北報導

台北大巨蛋停工近4年懸而未決，被外界戲稱是「大爛蛋」，市長柯文哲趁著「蔡柯會」，將燙手山芋丟向文化部，揚言將全程開放與文化部的會議「看是誰卡誰」，文化部長鄭麗君17日要求北市府先表態「大巨蛋是否續建」，柯文哲聽聞旋即正式表態，「不拆就是要蓋」，向中央開戰意味濃厚。

球踢文化部 沒支援難解套

大巨蛋由北市府以BOT模式交由遠雄巨蛋公司興建與營運，2012年4月動工，原定2015年底完工，不過，柯上任後以遠雄施工與原設計圖不符，勒令全面停工，過程中遠雄、北市府多次交手，卻始終無定論，復工日遙遙無期，柯推稱，「大巨蛋是國民黨留下的爛攤」，但外界認為大巨蛋是柯任內最大罩門之一。

趁著13日「蔡柯會」公開場合，柯文哲把矛頭指向文化部，稱「如果沒有中央支援就無法解套」，對於大巨蛋疏散問題，他建議將國父紀念館臨忠孝東路的停車場管理權移交給北市府，作為地下通廊的出入口用地，另建請台鐵局提供逸仙段部分土地，以利開通菸廠路。

揚言開放會議 看是誰卡誰

柯文哲一席話，也點燃中央、地方戰火，先是文化部發布新聞稿表明，國父紀念館園區6月已被台北市文化局列為暫定古蹟，大巨蛋連通道涉及文資審議畫定範圍，建議柯先整合市府內部資訊，表示「把彼此的責任盡好，才能協力合作」。但柯不滿反擊，「日後和文化部的相關會議，全程開放，讓大家知道是誰卡誰 。」

對此，鄭麗君昨在立法院教育文化委員會審預算時隔空向柯P喊話，在中央與地方理性討論之前，「柯市長是不是應先確定大巨蛋要不要續建？」

月底審國父紀念館文資身分

鄭麗君表示，菸廠路要打通，須經過國定古蹟審議與都市計畫變更 這兩件事情都要北市府進行，「我認為不論是市政或其他計畫，中央跟地方如要繼續合作，雙方要進行討論，希望北市府先提出方案。」

由於柯對大巨蛋續建與否，始終未正面表態，昨首度宣告，「不拆就是要蓋，不然要幹甚麼，但要蓋就要解決安全問題！」顯然停工近4年的大巨蛋，已開始出現解套。北市文化局主任祕書劉得堅透露，影響大巨蛋連通道的「國父紀念館暫定古蹟案」，文化部可望月底排入審查。

(中國時報)

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