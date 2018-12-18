促轉會喊拆兩蔣銅像 國防部不從

2018年12月18日 01:09 中國時報 張理國 、 呂昭隆 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

促轉會委員尤伯祥昨表示，依據《促轉條例》第5條明確規範，公共場所的威權象徵應予移除，國防部身為行政機關應該尊重法律，以軍隊來說，移除兩蔣銅像或其他威權象徵，是軍隊國家化最重要，也是最後的一個里程碑；促轉會亦要求三軍儀隊撤出中正紀念堂。

國防部昨日回應，基於尊重歷史、飲水思源，傳承光榮傳統，維持營區現狀。

去威權象徵 令撤三軍儀隊

促轉會先前發文予各部會及地方政府，要求清查轄下兩蔣紀念物、兩蔣銅像、中正路名、中正校名。

促轉會代理主委楊翠昨說，根據清查結果，除基隆、花蓮尚未回報，已知蔣中正塑像有1038個、遺像有105個，未來促轉會推動的工作，包括陵寢等問題都會全面思考，「整個脈胳不是去蔣化，而是去威權象徵」。

國防部在7月收到促轉會公文要求統計蔣公銅像數量。 國防部長嚴德發月前在立院指出，軍中有152座蔣公銅像，沒有必要改，國軍要尊重歷史、重視傳統，因為國軍和其他單位不一樣，先總統蔣公是陸軍官校第一任校長，要飲水思源，軍方沒有理由動這些銅像。

尤伯祥昨指出，國防部是行政體系的一部分，必需依法行政，出現在公共場所緬懷威權統治者的象徵，應該要移除，國防部應該尊重這條法律。

有歷史定位 國軍維持現狀

國防部回應表示，先總統蔣公為國民革命軍之父，也是陸軍軍官學校第一任校長，在國軍建軍及中華民國生存發展史上有不可抹滅的功績與歷史定位。國軍秉持「為中華民國生存發展而戰」、「為臺澎金馬百姓安全福祉而戰」，軍隊早已國家化。

至於「三軍儀隊是否撤出中正紀念堂」，國防部指出，應視文化部整體規劃定案後，再評估辦理。

國民黨發言人洪孟楷則質疑，促轉會是「太上皇委員會」嗎，公然對其他部會業務指指點點，有經過行政院會討論嗎？有政務委員協調嗎？如果沒有，只是促轉會的結論，就由一位違法的代理主委下命令，根本無視憲政體制。

(中國時報)