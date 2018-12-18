避用中華台北 藍委批擦邊球

2018年12月18日 01:09 中國時報 陳建瑜 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

外交部長吳釗燮17日在立法院受訪時強調，我國名就是「中華民國」，參與國際活動當然以國名為主。（黃世麒攝）

我國參與重要國際組織名稱

外交部日前發文建議民間團體參與國際組織時避免使用「中華台北」。外交部長吳釗燮昨在立院強調，我國國名就是「中華民國」，參與國際活動當然以國名為主，若需要彈性，可以用「中華民國台灣」或「台灣」，避免矮化。

說一套做一套 耍小伎倆

國民黨立委許毓仁則認為，外交部之前才把外館臉書上的「中華民國」都下架，變成「台灣」，吳釗燮來國會備詢就說「中華民國」，顯然說一套做一套，實際上就是想搞台灣主體意識，提中華民國只是擦邊球、小伎倆。

許毓仁諷刺，改什麼名字似乎都沒差了，「反正民進黨執政下，哪裡都去不了」。

外交部在11月30日發布一項「政府機關（構）或補助民間團體赴海外出席國際會議或從事國際交流活動有關會籍名稱或參與地位之處理原則」，內文強調，出席國際會議或從事國際交流活動，須優先使用我正式國名 Republic of China 或 Republic of China (Taiwan) ，即中華民國或中華民國（台灣）。外交部說，這項原則其實是行之多年的內規。

內文也提及，大陸於國際間宣揚「Chinese Taipei」為「中國台北」，我國參加若干國際性活動所用 Chinese Taipei (中華台北)，宜儘量避免使用。倘因其他因素必須使用「Chinese Taipei」做為會籍名稱，應盡力駁斥或避免被扭曲為「中國台北」。

確保選手權益 原地打轉

吳釗燮受訪時說，「中華台北」常被中國翻譯成為「中國台北」，對我方造成非常大困擾，若在可能情況下，還是避免使用「中華台北」；若被迫使用「中華台北」，也要確保我方參與是獨立參與，權利義務跟其他參與者一致。

許毓仁指出，在東奧正名公投後，雖確定我出席國際賽事不會改變中華台北名稱，但國際奧會曾提出警告，後續仍應該確保選手參賽。許毓仁批評，民進黨的外交策略就是自己在原地打轉，別人看不懂他在轉什麼，他們自己也不知道自己在轉什麼。

(中國時報)