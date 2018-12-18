男大生造謠免罰 外交部尋救濟

今年9月7日當大陸使館協調關西機場派車接觀光客時，我駐日代表謝長廷卻還在臉書上忙著打擊在野黨。（擷自中華人民共和國駐大阪總領事館網站）

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中國時報
／台北報導

南投地院日前裁定，男大生於9月間於PTT宣稱在日本關西機場第一航廈搭車離開為「造謠」，但裁定免罰。外長吳釗燮昨在立院表示，外交部對此判決感到遺憾，難以接受，將尋求後續救濟，避免相同狀況再次發生。

外交部15日發聞稿，稱這位男大生散布假消息，卻不必承擔法律後果，將研議可行做法，對加害者課以法律責任，以確保受害者的尊嚴與權利。

國民黨立委馬文君質詢時批評，她收到很多陳情，國人到代表處尋求協助，獲得答案就是消極，這是真實發生，如果責任是在外交部，「甚至有人想要把大阪辦事處處長蘇啟誠調職、懲處」，因此造成人員死亡，是否該將外交部相關人員移送法辦？

強颱燕子9月侵襲關西機場，男大生發文說他在機場第一航廈排隊搭大陸總領事館巴士回到大阪，並電駐日代表處請求協助，但遭到冷眼對待。但事後查證，關西機場並未同意其他國家派巴士進機場，陸方巴士是在最近機場的橋頭載人，駐日代表處也沒到這位男大生電話。

警方接獲我駐日代表處報案後，查出發文者，警方依違反《社會秩序維護法》，將他函送南投地院。法官根據事證，認定他就是造謠者。

不過法官認為，男大生的謠言雖引起熱議，但並未令台灣民眾恐慌，在大阪的台灣民眾也因此未遭受急迫威脅，與《社維法》要件不符，因此裁定不罰。

吳釗燮昨在立法院表示，有人在網路上製造謠言造成事端，若可不必負責，別人日後是否也如法炮製？

馬文君說，很多國人受困關西機場時，求助無門，一個好政府的表現態度關心國人，解決困難，而非事後擦脂抹粉。吳釗燮強調，已就駐外館處如何做好急難救助開了很多次會，就是要避免事件再次發生。但馬文君說，她不是討論急難救助，而是討論假消息，「外交部把這事件當作範例，可笑之至」，事實有發生，還說是假消息，她尊重蘇處長，死者為大，但外交部大喇喇說這是假消息，這是怎樣的政府？

(中國時報)

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