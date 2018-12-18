敲開國際大門 要從北京出發

2018年12月18日 01:09 中國時報 周慧如 、 陳建瑜

在台灣艱難的處境下，要參加國際組織，需要國際有力環境配合，也需要決策高層的謀略與智慧。外交部現要求接受補助的民間團體，參與國際活動第一優先名稱是「中華民國」，目前最常使用的「中華台北」，則少用。但如藍委許毓仁所說，在民進黨執政下，不論用什麼名稱，台灣哪裡也去不了，因為在現實上，台灣參與國際組織的鑰匙在北京。

自從台灣於1971年退出聯合國後，「中華民國」雖然是我們的正式國名，但除了純粹由我友邦組成，或是北京不參加的國際組織，我們才有可能以此為名加入。在1984年，我們能以「中華台北」重返奧會，是經過多方折衝而獲致的安排，雖然多年來，我們一直設法創造更滿意的名稱，但使用最多的就是中華台北。

前外長錢復在1991年年終，回顧1年最重要的外交施政，就是我方得以與陸、港同時加入亞太經合會(APEC)。這個成果，是南韓穿梭在兩岸協調，再加上美、澳等支持才能實現。當然，南韓也是藉口協調兩岸入會，與北京暗通款曲，一步步走向與大陸建交。台灣不大，要在擴展國際空間上獲致成就，福禍相倚，大環境的配合是很重要因素。

再往前推，當1983年，大陸正式向亞銀提出入會申請，並要求排除我方，是時任交銀董事長的謝森中奉行政院長俞國華之命，與他過去任職於亞銀時，素有交情的亞銀總裁藤岡真佐夫進行協商，謝森中是利用藤岡數度過境台北，在機場貴賓室進行會談，再由藤岡居中向北京協調。雖然我方對亞銀名稱不滿意，至今仍在抗議中，但權利義務並無改變。

對照到目前民進黨執政的處境，北京勢力比以前更強大，而民進黨的從政人物，有誰還能如謝森中、孫運璿、李國鼎等人運用國際人脈，為我疏通？

民進黨要帶領台灣參與國際，但是缺乏縱橫國際的條件，就算促請理念相近的國家為我美言，左彎右枴，亦無法繞過大陸。務實而言，蔡政府想要敲開國際組織的大門，仍得回到兩岸關係上思考。

(中國時報)